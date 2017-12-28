Венгер: «Для меня каждый матч в АПЛ как русская рулетка»

Главный тренер английского «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал свое достижение: игра 20 тура АПЛ против «Кристал Пэлас» станет для француза 810 в лиге. Это повторение рекорда сэра Алекса Фергюсона.

«Каждый матч для меня – это русская рулетка. Всегда думаю, что футбольный курок меня прикончит. В любом случае, моя карьера получилась невероятной. О таком нельзя мечтать.

Если сравнивать времена, когда я начинал, и нынешние, то сменилось только внешнее оформление футбола – суть игры осталась прежней», – считает Венгер.

Матч против «Кристал Пэлас» состоится 28 декабря и начнется в 23:00 по Москве.