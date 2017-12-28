Селюк: «Все знают о непростой финансовой ситуации ЦСКА»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк не ждет сенсаций в весенней части чемпионата от ЦСКА из-за сложной финансовой ситуации клуба.

«Армейцев можно только похвалить. Все знают об их непростой финансовой ситуации, но это нормально. Всегда бывают разные материальные условия.

ЦСКА старается постепенно переходить на своих воспитанников и добиваться целей с их помощью. Поэтому, конечно, этой зимой от красно-синих сложно ждать сенсаций», – считает Селюк.

После 20-ти туров ЦСКА идет на пятой строчке турнирной таблицы РФПЛ, набрав 35 очков.