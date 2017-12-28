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Селюк: «Все знают о непростой финансовой ситуации ЦСКА»

28 декабря 2017, 09:31
9

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк не ждет сенсаций в весенней части чемпионата от ЦСКА из-за сложной финансовой ситуации клуба.

«Армейцев можно только похвалить. Все знают об их непростой финансовой ситуации, но это нормально. Всегда бывают разные материальные условия.

ЦСКА старается постепенно переходить на своих воспитанников и добиваться целей с их помощью. Поэтому, конечно, этой зимой от красно-синих сложно ждать сенсаций», – считает Селюк.

После 20-ти туров ЦСКА идет на пятой строчке турнирной таблицы РФПЛ, набрав 35 очков.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига ЦСКА Селюк Дмитрий
Комментарии (9)
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shinnik
1514444563
400-я попытка впендюрить свои ЯЯ ...
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Nerlinger
1514445681
Хреново... но хороший нападающий очень нужен! Нето и без ЛЧ, а может и ЛЕ можно остаться...
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nemolod
1514446371
В этой сложной финансовой ситуации есть позитив-это активизация усилий справиться за счет внутренних резервов,в результате чего должны резко мотивироваться дублеры вместе с их тренерами и пусть не сразу,но результат уже понемногу проявляется-игра команды в последних осенних турах стала более скоростная и агрессивная!
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insider_retro
1514446618
ЦСКА спокойно и без сенсаций, в условиях сложной финансовой ситуации, старается добиваться результата имеющимися ресурсами... Пришлось идти иным путём... Не сверхуспешно, но поступь уверенная!!... Поэтому, очевидно, что и зимой обойдётся без солидных приобретений - тут Селюк прав...
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Чикомас
1514446683
....и что? Что, кто то не знает об этом? Или может быть нам поднять лапки в верх? О чем разговор то? .Да, мы не проект. И вся страна, на не содержит. И стадион, не за счет государства нам построили, и игроков за огромные деньги нам не покупают, опять же за счет всей страны. Но мы-армейцы. Мы-прорвемся. А всем нашим недоброжелателям и сочувствующим скажу так- " не дождетесь!"
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Obi Wan
1514448227
агент очевидность...
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VIPded
1514451080
Уж ДимДимычу от ЦСКА точно ничего не отломится...)))
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Svoysvoemubrat
1514456951
Желаю хозяевам конюшни поправить финансы, чтобы это не тормозило клуб, с ними всегда интересно бодаться.
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directorpg
1514468916
Одни разговоры про деньги. А где футбол?
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