Селюк: «Уход Смолова не выгоден ни «Краснодару», ни самому Федору»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что нападающему «Краснодара» Федору Смолову не стоит торопиться с переходом в другой клуб перед стартом чемпионата мира-2018.

«Думаю, возможный уход Смолова не выгоден ни «Краснодару», ни самому Федору.

Во-первых, на носу чемпионат мира – непонятно, сумеет ли он сразу закрепиться в новом клубе и не растерять свои нынешние качества. Во-вторых, «Краснодар» сейчас борется за Лигу чемпионов. А Смолов в этом, конечно, может очень серьезно помочь.

Даже если они сейчас продадут Федора за 15 миллионов евро, это меньше той суммы, которую можно заработать, участвуя в Лиге чемпионов», – считает Селюк.