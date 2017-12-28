Бернарду Силва: «Судьба титула в АПЛ еще не решена»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва отметил сложности, с которыми столкнулась его команда во встрече 20-го утра АПЛ против «Ньюкасла».

«Мы знали, что игра получится тяжелой. Команда хорошо провела первый тайм. Но всегда сложно противостоять сопернику, у которого обороняется 11 игроков. То же самое было и в предыдущих нескольких матчах.

После этого результата мы продолжаем лидировать, чему очень рад. Когда выигрываешь 18 матчей подряд, то ждешь, что соперники сделают все возможное, чтобы остановить тебя. Поэтому нам нужно продолжать работать так же, как в начале сезона.

Я не считаю, что судьба чемпионского титула уже решена. Во втором круге нужно сыграть с теми же боевым духом и жаждой к победе», – сказал Силва.

Матч 20-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл» – «Манчестер Сити» завершился со счетом 0:1.