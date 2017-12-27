Бышовец выступил за сохранение действующего лимита

Бывший тренер сборных СССР, СНГ и России Анатолий Бышовец считает, что в российском чемпионате должен сохраниться лимит на легионеров, который способствует появлению талантливой местной молодежи.

— В последних числах декабря было принято решение на два ближайших сезона оставить прежним лимит на легионеров «6+5». Почему не стали ничего менять?

— Ответ на этот вопрос был дан ранее, когда я говорил о появлении молодежи в клубах РФПЛ. Все это результат лимита. Раньше приглашалось много потенциально сильных игроков, но не обогащавших наш футбол. Наоборот они закрывали дорогу для талантливых россиян. Это был кризис в развитии. Нынешний год и два предстоящих сезона должны изменить ситуацию.

— При этом Виталий Мутко дал понять, что в сезоне-2020/21, скорее всего, в заявке на сезон будут семь легионеров.

— Не думаю, что подобное решение оправдано. Оно может быть только в интересах клубов, участвующих в еврокубках. Проблема в том, что «Зенит» не может совместить игроков сборной России и кандидатов в нее с иностранцами. В Лиге чемпионов тренеры могут ставить хоть одиннадцать легионеров, но играем-то мы там все равно безобразно, ничего не выигрываем.

— Вы за сохранение действующего лимита?

— Да.