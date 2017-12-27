Бышовец: «Прогресс сборной России очевиден»

Бывший тренер сборных СССР, СНГ и России Анатолий Бышовец подвел итоги уходящего года для российского футбола. Главным событием 2017 года он назвал проведение в России Кубка конфедераций.

— Главное событие 2017 года?

— Проведение в России Кубка конфедераций. Это был очень полезный турнир для нашей команды. Содержание и качество матчей с участием сборной России приведет к смене вектора ее развития. Кроме того, отметил бы появление новых игроков в национальной команде. Молодежи в целом стало больше. Это и Алексей Миранчук, и Кузяев, и представители ЦСКА во главе с прогрессирующим Головиным, и восстановившийся после травмы Зобнин. Если мы найдем внутренние резервы в плане сбалансированности игры в атакующих и оборонительных действиях, то у нас будут неплохие перспективы на чемпионате мира.

— Сборная России в уходящем году провела 12 матчей. Давайте назовем лучший и худший в исполнении подопечных Станислава Черчесова.

— Худшие — матчи на Кубке конфедераций, лучшие — против Аргентины и Испании в товарищеских встречах. В конце года мы поняли, что время не было потеряно зря.

— В марте начали с поражения от Кот-д'Ивуара (0:2) в Краснодаре, а закончили ничьей с Испанией в Петербурге (3:3).

— Прогресс очевиден, но я больше о содержании. Матч с ивуарийцами — начальная стадия перестройки нашей сборной, смены поколений. А игры с Аргентиной и Испанией — подведение итогов эксперимента. Мы увидели игроков завтрашней команды.