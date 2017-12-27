Покеттино: «Есть ли во всем мире кто-то, кто играет лучше Кейна на его позиции?»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поделился мнением о нападающем команды Гарри Кейне.

«Кейн играет на мировом уровне. Конечно, Месси и Роналду другие, но есть ли во всем мире кто-то, кто играет лучше Гарри на его позиции? Сложно назвать его лучшим, но он показал всем, что он один лучших в мире.

Чтобы прогрессировать на таком уровне, нужно работать больше, чем раньше, нужно более профессионально относиться ко всему и быть более собранным. Если ты достигаешь чего-то и говоришь: «Мне надо пробежать десять метров, но я пробегу только девять», ты начинаешь обманывать себя. А это большая проблема.

Самое сложное — это поддерживать правильное психологическое состояние. Секрет в том, чтобы трудиться каждый день. Нельзя расслабляться ни на один день», — сказал Покеттино в интервью Sportsmole.

Напомним, что ранее Кейн побил рекорд Алана Ширера.