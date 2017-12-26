Исполняющий обязанности главного тренера «Суонси»: «Пять мячей от «Ливерпуля»? Это было ужасное зрелище»

Исполняющий обязанности главного тренера «Суонси» Леон Бриттон поделился эмоциями после матча 20-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (0:5).

«После второго пропущенного мяча мы допустили очень много ошибок. Это неприемлемо. Непросто, когда игра складывается так, но ты должен принять вызов со всей ответственностью.

Вторая половина матча причинила намного больше боли, чем первая. Это было ужасное зрелище. Сложно смотреть на такое. После второго пропущенного гола мы опустили головы, но нужно оставаться профессионалами. Нужно продолжать играть и отдавать все, что можешь», — сказал Бриттон.

«Суонси» с 13-ю очками занимает последнюю строчку в турнирной таблице.