Промес: «Я счастлив в «Спартаке», но поглядим, что будет, когда откроется трансферное окно»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес заявил, что счастлив в стане красно-белых. При этом голландец отметил, что не может гарантировать, что не покинет московский клуб в январе.

По словам 25-летнего игрока, он получает предложения от команд из топ-3 европейских чемпионатов.

«Конечно, мне поступают предложения. Не только из топ-5 лучших лиг Европы, из топ-3. Но для меня это не имеет значения, я не сижу и не думаю, как бы я смотрелся в футболке того или иного клуба. Сейчас я игрок «Спартака» и у меня контракт до 2021 года. Я полностью счастлив здесь.

Значит ли это, что я не планирую никуда уходить зимой? Не знаю. Посмотрим, что будет, когда откроется трансферное окно», – сказал Промес.

Промес перешел в «Спартак» из «Твенте» в августе 2014 года. В нынешнем сезоне он провел 25 матчей, забив 15 голов и сделав восемь результативных передач.