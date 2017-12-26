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  • Промес: «Я счастлив в «Спартаке», но поглядим, что будет, когда откроется трансферное окно»

Промес: «Я счастлив в «Спартаке», но поглядим, что будет, когда откроется трансферное окно»

26 декабря 2017, 14:16
39

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес заявил, что счастлив в стане красно-белых. При этом голландец отметил, что не может гарантировать, что не покинет московский клуб в январе.

По словам 25-летнего игрока, он получает предложения от команд из топ-3 европейских чемпионатов.

«Конечно, мне поступают предложения. Не только из топ-5 лучших лиг Европы, из топ-3. Но для меня это не имеет значения, я не сижу и не думаю, как бы я смотрелся в футболке того или иного клуба. Сейчас я игрок «Спартака» и у меня контракт до 2021 года. Я полностью счастлив здесь.

Значит ли это, что я не планирую никуда уходить зимой? Не знаю. Посмотрим, что будет, когда откроется трансферное окно», – сказал Промес.

Промес перешел в «Спартак» из «Твенте» в августе 2014 года. В нынешнем сезоне он провел 25 матчей, забив 15 голов и сделав восемь результативных передач.

Источник: Еженедельник «Футбол»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (39)
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almanev
1514287261
Лучше здесь в основе, чем в Ливерпуле на лавочке.
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makson_klim
1514287710
в европе потеряешься,в топовых клубах,а переходить в команду второго десятка смысла не вижу...хотя его право...
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Евгений П
1514288331
Как можно быть счастливым в Сраптаке?
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serppion
1514290635
У нас сам Смолов в принципе не может в Европу вылезти, а Антоха уже себя в топ-3 видит. Заливает, наверное.
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Спартач_навсегда
1514292439
ты нам еще нужен ,Братуха) рано еще ,вот летом-можешь уходить ,а сейчас не время
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клoр
1514292948
свалит от свинтусов 100% зимой
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СШГЭС
1514296199
Жаль, если уйдет, но когда-то это все равно случится. Не загнется Спартак, появится другой любимец.
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Литейный
1514299130
Свалит ваш Антошка этой зимой и будете биться за 5 строчку. Ахахахаха!
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OfaZavr
1514302060
Оставайся мальчик с нами будешь нашим королем.) И я думаю он еще для топ-клуба не готов на 100% что и показала ЛЧ да и нам очень нужен на весну.
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Великолепный
1514320551
Промес уже лыжи намылил из 7партака!))
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