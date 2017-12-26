Куртуа хочет завершить год двумя победами

Вратарь «Челси» Тибо Куртуа не ждет выдающихся атакующих действий от соперников по ближайшим встречам. Лондонцы встретятся с «Брайтоном» 26 декабря, а также со «Сток Сити» 30 декабря.

«Наша команда хочет завершить календарный год на мажорной ноте. Нам предстоит провести две сложные игры.

«Брайтон» неплохо выступает в текущем розыгрыше АПЛ. Этот матч, как и со «Сток Сити», пройдет по схожему сценарию – гостевая команда будет обороняться и рассчитывать на выпады в контратаках. Мы должны быть к этому готовы», – сказал Куртуа.

После 19 туров «Челси» идет на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 39 очков. Отставание от лидирующего «Манчестер Сити» составляет 16 баллов.