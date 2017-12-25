Мутко: «Я футбол собирал ручками с 1992 года, и мне каждый элементик понятен»

Президент РФС Виталий Мутко, временно прекративший исполнять обязанности главы организации, подверг критике предложение владельца «Спартака» Леонида Федуна сократить число клубов в РФПЛ до 14-ти.

«Я только за, чтобы загружали. Ему же лучше три раза с «Зенитом» сыграть, собрать полный стадион и получить миллион долларов с каждой игры. А «Уралу» как быть? Он вышел в 1/16 финала и должен ехать в Волгоград. Почему должен из своего города уезжать?

Есть много вопросов, которые должны решать соответствующие люди. Я футбол собирал ручками с 1992 года, и мне каждый элементик понятен», – сказал Мутко.