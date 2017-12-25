Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мутко: «Я футбол собирал ручками с 1992 года, и мне каждый элементик понятен»

Мутко: «Я футбол собирал ручками с 1992 года, и мне каждый элементик понятен»

25 декабря 2017, 22:40
25

Президент РФС Виталий Мутко, временно прекративший исполнять обязанности главы организации, подверг критике предложение владельца «Спартака» Леонида Федуна сократить число клубов в РФПЛ до 14-ти.

«Я только за, чтобы загружали. Ему же лучше три раза с «Зенитом» сыграть, собрать полный стадион и получить миллион долларов с каждой игры. А «Уралу» как быть? Он вышел в 1/16 финала и должен ехать в Волгоград. Почему должен из своего города уезжать?

Есть много вопросов, которые должны решать соответствующие люди. Я футбол собирал ручками с 1992 года, и мне каждый элементик понятен», – сказал Мутко.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Мутко Виталий
Комментарии (25)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Killer_King
1514231045
Если понятен, тогда почему тупим на каждом шагу
Ответить
alex1951
1514231822
Ты не путай футбол с ,,LEGO,,..... Ручками он собирал..ха.... Твои ручки под х заточены...как бы так.
Ответить
upiter622
1514232303
А давайте мы ему памятник поставим!
Ответить
Тазит
1514233592
Неприятный тип... Беда в том, что те, кто подталкивает его в бок, пытаясь занять его место ничем не лучше...
Ответить
4ekucT911
1514235020
биографию этого уе***на почитайте и сразу все станет на свои места. из питерских они...в мореходке учился и на лодке плавал, юнга епта...образование получил в 99 году...херли тут еще говорить, футбик загибается параллельно с государством.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1514236117
Ручная сборка, эксклюзив. Но чё-то не работает, Леонтич!
Ответить
+50/-50
1514236265
Беда в том, что человек не всегда понимает - пора уходить. От кормушки, от кормушки отлучают. Фридрих Великий, после проигранного сражения сказал следующие слова: Проиграно всё, кроме чести. Здесь же проиграно всё, и честь в том числе.
Ответить
Psih86
1514237715
Пошел прочь от футбола и спорта в целом,найдутся достойные люди которые порядок наведут и Федуна подальше пошлют!!!
Ответить
abhvfdtcn
1514238699
ты казлина пробы в сочи подменял, вместо того, чтобы нормально готовить спортсменов и выводить из организма допинг
Ответить
a-rakhmatov
1514255700
«Я футбол разваливал ручками с 1992 года, и мне каждый косяк понятен»....до Мутко был советский футбол и общие результаты были лучше...
Ответить
Главные новости
Трансфер Батракова, еще один россиянин в Европе, «Барса» встречает обладателя «Золотого мяча» и другие новости
01:58
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
1
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
1
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
1
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
1
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
2
Назван новый капитан «Барселоны»
Вчера, 23:58
1
ФотоУчастник ЛЧ объявил о подписании российского футболиста
Вчера, 23:41
2
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
6
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
Все новости
Все новости
Президент РПЛ высказался о трансфере Батракова в «Галатасарай»
01:25
Кержаков посоветовал «Ростову» и «Рубину» российских тренеров
00:47
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
2
Лещенко дал смелый прогноз на итоговое место «Динамо» в сезоне РПЛ
Вчера, 23:49
Карседо описал Угальде двумя словами
Вчера, 23:41
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
6
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
«Ростов» назначил нового спортивного директора
Вчера, 22:58
ВидеоГурцкая охарактеризовал Максименко одним словом после гола от «Балтики»
Вчера, 22:38
1
Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:29
1
Лещенко указал на явную судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 22:16
4
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
Вчера, 21:21
1
Карседо оценил игру пары Угальде – Даку
Вчера, 21:17
1
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
Вчера, 21:03
3
Завершено расследование инцидента с избиением журналиста «Матч ТВ» на стадионе «Локомотива»
Вчера, 20:45
1
Определен лучший футбольный эксперт России
Вчера, 20:43
6
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
Вчера, 20:12
8
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
Вчера, 20:03
1
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
Вчера, 19:56
4
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
Вчера, 19:45
2
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
Вчера, 19:37
1
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
Вчера, 19:17
23
Карседо ответил, что с Барко
Вчера, 19:03
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
Вчера, 18:51
2
Назван лучший комментатор и ведущий России
Вчера, 18:34
5
В России выявили будущего игрока мирового класса
Вчера, 18:31
Глушаков объяснил агрессивную критику в адрес спартаковца Максименко
Вчера, 18:27
Топ-3 армян в истории РПЛ
Вчера, 18:22
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+