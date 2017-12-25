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Прядкин: «РФС рекомендует лимит в заявке «7+18»

25 декабря 2017, 22:06
8

Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал об изменениях, которые коснутся лимит на легионеров в скором времени.

Ранее сообщалось, что исполком РФС на два года сохранил лимит на легионеров по схеме «6+5».

– Обсуждали вопрос лимита на легионеров в РФПЛ?

– Да, принято постановление на сезоны-2018/19 и 2019/20 оставить лимит в формате «6+5 на поле». В сезоне-2020/21 – переход на лимит в заявке на сезон. Для этого дали поручение доработать окончательный формат профильному комитету и лигам. Михаил Гершкович предложил ужесточить критерии к легионерам. Мутко и многие говорили о доморощенных игроках.

– Заявочный лимит будет в формате «10+15 в заявке»?

– РФС рекомендует лимит в заявке «7+18». В дальнейшем будем обсуждать. Пока рассматривали только три ближайших сезона. Вернемся к этому вопросу в январе, когда изучим критерии легионеров, подход к доморощенным и молодым футболистам, и окончательно примем решение по третьему сезону.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Прядкин Сергей
Комментарии (8)
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Спартач_навсегда
1514229506
тут,как понимать,c одной стороны это плюс,а с другой -минус,надо принять взвешенное решение,понятное всем
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кузнецов артем
1514232282
Вот уроды , у них была стратегия развития утвержденная до 2020 , сейчас захожу ее уже нету зато есть до 2030 , в которой ключевые слова это РАЗРАБОТКА планов и тому подобная чушь. По стратегии до 2020 уже в этом сезоне должен быть лимит в заявке
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4ekucT911
1514235284
да они говна въе*али полторашку...что за жесть...рассуждения в стиле "с нас все требуют что то делать и каких то изменений в лучшую сторону, давайте сделаем так, чтобы никто ни хера не понял, вдруг прокатит". вот примерно из этой серии. печально.
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Челнинец
1514236434
если бы не легионеры то у нас футбол был бы пешочным! уроды сидят люди которые ни грамма не разбираются в футболе, гробят чемпионат!
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ivanthebest
1514237317
В Англии лучшая лига и очень даже неплохая сборная... Спросите, есть ли у них лимит? Н..хуя как нет. Делайте выводы.
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zagrizlik
1514252798
ахахаха конец нашему футболу нахрен.
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makson_klim
1514287026
решили полностью уничтожить футбол...ну правильно,деньги на ветер зачем выбрасывать
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