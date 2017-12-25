Прядкин: «РФС рекомендует лимит в заявке «7+18»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал об изменениях, которые коснутся лимит на легионеров в скором времени.

Ранее сообщалось, что исполком РФС на два года сохранил лимит на легионеров по схеме «6+5».

– Обсуждали вопрос лимита на легионеров в РФПЛ?

– Да, принято постановление на сезоны-2018/19 и 2019/20 оставить лимит в формате «6+5 на поле». В сезоне-2020/21 – переход на лимит в заявке на сезон. Для этого дали поручение доработать окончательный формат профильному комитету и лигам. Михаил Гершкович предложил ужесточить критерии к легионерам. Мутко и многие говорили о доморощенных игроках.

– Заявочный лимит будет в формате «10+15 в заявке»?

– РФС рекомендует лимит в заявке «7+18». В дальнейшем будем обсуждать. Пока рассматривали только три ближайших сезона. Вернемся к этому вопросу в январе, когда изучим критерии легионеров, подход к доморощенным и молодым футболистам, и окончательно примем решение по третьему сезону.