Ребров: «Игроки «Спартака» поздравляют друг друга с Новым годом в мессенджере, традиции дарить подарки нет»

Голкипер «Спартака» Артем Ребров отметил, что игроки красно-белых не дарят друг другу подарки на Новый год. По словам стража ворот, футболисты команды обмениваются поздравлениями с праздником в мессенджере.

«Новый год встречаю с семьей в Подмосковье, это наша традиция. С Новым годом футболисты «Спартака» поздравляют друг друга в мессенджере. Традиции обмениваться новогодними подарками в команде нет, дарим что-то всегда в течение года», – сказал Ребров.

В нынешнем сезоне 33-летний вратарь провел 10 матчей, в которых пропустил 14 голов. В трех встречах ему удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.