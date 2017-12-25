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  • «Спартак» заключил контракт с производителем средств для гигиены ротовой полости ROCS

«Спартак» заключил контракт с производителем средств для гигиены ротовой полости ROCS

25 декабря 2017, 17:59
19

Сегодня «Спартак» заключил контракт с компанией ROCS, занимающейся производством средств для гигиены ротовой полости.

Соглашение, подписанное коммерческим директором красно-белых Александром Атаманенко и директором по маркетингу ROCS Алексеем Лапицким, рассчитано на один год с возможностью продления.

Как заявил Атаманенко, логотип компании не будет размещен на спартаковской форме, не исключив при этом такой возможности в будущем.

«Рады, что нашим партнером становится такая компания. Уверены, что наше сотрудничество будет успешным и плодотворным. Рассчитываем на продвижение нашего бренда – ведь планируется размещение клубной символики на продукции компании.

При этом размещение названия компании на футболках на данном этапе не предполагается. Многие обратили внимание, что форма уже достаточно загружена названиями. Возможно, в будущем, изменим наполнение нашего соглашения», – сказал Атаманенко

«Футбол – самый популярный вид спорта, а в России точно номер один. Здоровье и гигиена идут рука об руку, без этого невозможно победить. Думаю, мы вместе с новым партнером докажем всем, что можно выигрывать с красивой улыбкой», – добавил голкипер «Спартака» Артем Ребров, также присутствовавший на мероприятии.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (19)
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84aivengo
1514214123
это уже который по счету спонсор на форме ?
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De_Frenki
1514215584
После ****** у Ливера решили продезинфицировать ротовую полость)
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Axe111
1514216248
Правильно, с их футболом только и чистить ротовую полость после каждого матча.Про Ливерпуль не скажу, там надо все отверстия драить
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a-rakhmatov
1514217791
Все в тему!!!....после приема пищи и мяса полощите рот гигиеническим средством ROCS ))
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XaXatyn
1514219231
Зашел почитать комментария , забавные есть )
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VVM1964
1514221282
И это очень правильно - надо подобные средства рекламировать , они очень необходимы некоторым личностям публикующимся здесь , у них такая вонь из ротовой полости ( только не уверен , что поможет ) .
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OldenVad
1514227406
Зачем нам эта информация?
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Спартач_навсегда
1514229390
интересно ,интересно...и куда ее девать?)место-то кончилось,на лоб что ли приклеить?)
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Krics
1514229783
Зря прикалываетесь очень солидная фирма, уровень Adidas или Swix в своей области , очень престижно.
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ufos73
1514233136
Да уж лучше чем всякое пивные балтики или сухарики )))
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