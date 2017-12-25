«Спартак» заключил контракт с производителем средств для гигиены ротовой полости ROCS

Сегодня «Спартак» заключил контракт с компанией ROCS, занимающейся производством средств для гигиены ротовой полости.

Соглашение, подписанное коммерческим директором красно-белых Александром Атаманенко и директором по маркетингу ROCS Алексеем Лапицким, рассчитано на один год с возможностью продления.

Как заявил Атаманенко, логотип компании не будет размещен на спартаковской форме, не исключив при этом такой возможности в будущем.

«Рады, что нашим партнером становится такая компания. Уверены, что наше сотрудничество будет успешным и плодотворным. Рассчитываем на продвижение нашего бренда – ведь планируется размещение клубной символики на продукции компании.

При этом размещение названия компании на футболках на данном этапе не предполагается. Многие обратили внимание, что форма уже достаточно загружена названиями. Возможно, в будущем, изменим наполнение нашего соглашения», – сказал Атаманенко

«Футбол – самый популярный вид спорта, а в России точно номер один. Здоровье и гигиена идут рука об руку, без этого невозможно победить. Думаю, мы вместе с новым партнером докажем всем, что можно выигрывать с красивой улыбкой», – добавил голкипер «Спартака» Артем Ребров, также присутствовавший на мероприятии.