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  • Колосков: «Объективных предпосылок к уходу Мутко с поста главы РФС нет»

Колосков: «Объективных предпосылок к уходу Мутко с поста главы РФС нет»

25 декабря 2017, 15:20
5

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что не видит предпосылок к уходу Виталия Мутко с поста президента организации.

Ранее появилась информация, что вице-премьер РФ объявит о своей отставке на сегодняшнем заседании исполком РФС.

– Вы говорите, что оснований для давления на руководство РФС сейчас нет. А если рассматривать те санкции, которые МОК наложил на российский спорт и Виталия Мутко. Могут они сыграть какую-то роль?

– Здесь нет никакой прямой зависимости. Что касается Виталия Леонтьевича, то тут идет речь исключительно об Олимпийских играх. Понятное дело, ФИФА в курсе, что происходит, но каких-то сигналов, насколько я знаю, нет. В любом случае есть комитет по этике ФИФА, который может по своей собственной инициативе открыть досье. Но опять же сегодня нет такой информации, что у них есть такое желание. По моему мнению, его и не будет, потому что не стоит затевать такую бучу перед чемпионатом мира вокруг председателя оргкомитета ЧМ.

– То есть вы не ожидаете сегодня смены руководства РФС?

– Я не вправе ожидать неожидаемое. Я говорю о том, что объективных предпосылок к этому сегодня нет.

– Не думаете ли, что если Виталий Мутко не уйдет сам, то будет жесткий сценарий по отношения к РФС?

– Нет. А со стороны кого?

– Со стороны ФИФА.

– Как правило, ФИФА не вмешивается на прямую в дела национальных федераций.

– Будет ли обсуждаться новый лимит?

– «10+15» обсуждалось еще полгода назад. Комиссия под руководством Гершковича определила такой подход к лимиту. Но его не стали рассматривать по одной простой причине – сейчас не до лимита. На том исполкоме договорились, что все эти вопросы будут рассматриваться после окончания чемпионата мира 2018 года.

– Впереди трансферное окно. Есть какие-то сигналы по лимиту?

– Никаких сигналов нет. Знаю только, что сейчас в кулуарах больше обсуждается тема не количества легионеров, а качества. Как подойти к вопросу качества легионеров – это и есть вопрос, который, может быть, и будет обсуждаться. Но вряд ли сегодня…

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Мутко Виталий
Комментарии (5)
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shinnik
1514205147
этому тоже не верится.. не успел в своё время ни толком украсть,ни толком попасться..
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Александр52
1514209306
Почётным быть очень выгодно. Ни за что не отвечаешь. Ни за прошлое, ни за будущее. К Чемпионату мира в нашей стране наша команда просто нулевая. Вторая составляющая самой идеи проведения у себя дома ЧМ, возрождение массового любительско-детского футбола, тоже не состоялась. Это уже два провала, то есть ничего не достигнуто, а деньги просто выброшены на ветер. Могут ли заместить Россию, как место проведения ЧМ, ещё на кого нибудь??? Да безусловно могут, на ту же Италию, которая не попала. Стадионы у них есть, гостиницы и транспорт, вопрос рещённый, да хоть завтра они примут ЧМ, они готовы. И почему господин Колосков так лояльно относится к персоне Мутко, защищает его, выгораживает, создаёт из него идеал не заменимого Президента РФС ??? Кому помогает Колосков этой позорной статьёй??? Мы весим на волоске, у России могут отобрать ЧМ, и это будет мировым позором, а Колосков пытается нам всем доказать что Мутко молодец и его трогать нельзя. Опасная тактика Колоскова, и он явно подыгрывает ещё кому то. Он просто так ничего делать не будет, у него во всём есть свой замысел. У нас с вами должен быть праздник, но для этого Мутко и Колосков, должны уйти оба, они синонимы вреда и разрушители русского футбола.
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Полная Канистра
1514210204
вы зачем его держите на этом посту ? помойная кормушка рфс
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maygli
1514212523
И этот ничего не знает про отказ ФИФА с ним работать. :)) Или знают но подлизывают.
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yorgenbarenz
1514214007
Очень правильно лизнул. Возможно,по личной просьбе Мутко дал интервью.
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