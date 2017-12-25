Колосков: «Объективных предпосылок к уходу Мутко с поста главы РФС нет»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что не видит предпосылок к уходу Виталия Мутко с поста президента организации.

Ранее появилась информация, что вице-премьер РФ объявит о своей отставке на сегодняшнем заседании исполком РФС.

– Вы говорите, что оснований для давления на руководство РФС сейчас нет. А если рассматривать те санкции, которые МОК наложил на российский спорт и Виталия Мутко. Могут они сыграть какую-то роль?

– Здесь нет никакой прямой зависимости. Что касается Виталия Леонтьевича, то тут идет речь исключительно об Олимпийских играх. Понятное дело, ФИФА в курсе, что происходит, но каких-то сигналов, насколько я знаю, нет. В любом случае есть комитет по этике ФИФА, который может по своей собственной инициативе открыть досье. Но опять же сегодня нет такой информации, что у них есть такое желание. По моему мнению, его и не будет, потому что не стоит затевать такую бучу перед чемпионатом мира вокруг председателя оргкомитета ЧМ.

– То есть вы не ожидаете сегодня смены руководства РФС?

– Я не вправе ожидать неожидаемое. Я говорю о том, что объективных предпосылок к этому сегодня нет.

– Не думаете ли, что если Виталий Мутко не уйдет сам, то будет жесткий сценарий по отношения к РФС?

– Нет. А со стороны кого?

– Со стороны ФИФА.

– Как правило, ФИФА не вмешивается на прямую в дела национальных федераций.

– Будет ли обсуждаться новый лимит?

– «10+15» обсуждалось еще полгода назад. Комиссия под руководством Гершковича определила такой подход к лимиту. Но его не стали рассматривать по одной простой причине – сейчас не до лимита. На том исполкоме договорились, что все эти вопросы будут рассматриваться после окончания чемпионата мира 2018 года.

– Впереди трансферное окно. Есть какие-то сигналы по лимиту?

– Никаких сигналов нет. Знаю только, что сейчас в кулуарах больше обсуждается тема не количества легионеров, а качества. Как подойти к вопросу качества легионеров – это и есть вопрос, который, может быть, и будет обсуждаться. Но вряд ли сегодня…