Девушка, выжившая во время теракта в Санкт-Петербурге, получила посылку от Кана

Жительница Санкт-Петербурга Эвелина Антонова, едва не погибшая во время теракта в городском метро в апреле 2017 года, получила посылку от бывшего голкипера «Баварии» и сборной Германии Оливера Кана. Посылка была передана российской девушке с помощью журналистов Sputnik Deutschland.

«Оливер Кан! Оливер Кан про меня знает! Я, честно говоря, даже представить себе не могла. Это прям очень приятно! Всегда приятно получать подарки со словами поддержки, которые несут в себе положительно заряженную энергетику, и от людей, которые своего добились и тебе того же желают», – приводит слова Антоновой Sputnik.

Отмечается, что письмо от 48-летнего футболиста содержало в себе пожелания сил и боевого духа Антоновой, которые необходимы ей для полного выздоровления.