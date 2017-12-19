Наиль Измайлов: «Спартак» в равной степени будет работать как на трансферном рынке РФПЛ, так и Европы»

Заместитель председателя совета директоров «Спартака» Наиль Измайлов подчеркнул, что прерогатива выбора потенциальных новичков команды принадлежит ее главному тренеру Массимо Каррере.

Также руководитель заявил, что клуб заинтересован как в российских игроках, так и в сильных легионерах. Кроме того, Измайлов отметил, что красно-белые хотят развивать собственных воспитанников и делать на них ставку.

– Не секрет, что летом Массимо Каррера называл вам имена тех игроков, с кем он хочет поработать. Сейчас такой топ-лист от тренера существует?

– Сразу хочу прояснить следующее: мы работаем по четкой схеме. И кстати, летом, несмотря на все слухи и домыслы, которые окутали клуб, действовали так же. Есть пожелание главного тренера – это позиции и имена, и есть предложения от селекционного департамента. Собрав все эти списки вместе, мы начинаем обсуждение. Но поверьте мне, последнее слово всегда остается за главным тренером, ему с ними играть и работать, так что вся прерогатива по выбору футболистов – за ним.

– На каком рынке вы сконцентрируете свое внимание?

– Это в равной степени РФПЛ и европейские чемпионаты. Мы смотрим не только на российских игроков, нам нужны и сильные легионеры.

– Линии, нуждающиеся в усилении, обозначили?

– Безусловно, но рассказывать все подробности будущих сделок пока не буду. Хочу сказать о другом: помимо привлечения высококвалифицированных футболистов мы очень хотим раскрывать и собственную молодежь, делать ставку на своих воспитанников, поэтому попытаемся усилить основной состав и благодаря их привлечению.