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    • Наиль Измайлов: «Спартак» в равной степени будет работать как на трансферном рынке РФПЛ, так и Европы»

    Наиль Измайлов: «Спартак» в равной степени будет работать как на трансферном рынке РФПЛ, так и Европы»

    Заместитель председателя совета директоров «Спартака» Наиль Измайлов подчеркнул, что прерогатива выбора потенциальных новичков команды принадлежит ее главному тренеру Массимо Каррере.

    Также руководитель заявил, что клуб заинтересован как в российских игроках, так и в сильных легионерах. Кроме того, Измайлов отметил, что красно-белые хотят развивать собственных воспитанников и делать на них ставку.

    – Не секрет, что летом Массимо Каррера называл вам имена тех игроков, с кем он хочет поработать. Сейчас такой топ-лист от тренера существует?

    – Сразу хочу прояснить следующее: мы работаем по четкой схеме. И кстати, летом, несмотря на все слухи и домыслы, которые окутали клуб, действовали так же. Есть пожелание главного тренера – это позиции и имена, и есть предложения от селекционного департамента. Собрав все эти списки вместе, мы начинаем обсуждение. Но поверьте мне, последнее слово всегда остается за главным тренером, ему с ними играть и работать, так что вся прерогатива по выбору футболистов – за ним.

    – На каком рынке вы сконцентрируете свое внимание?

    – Это в равной степени РФПЛ и европейские чемпионаты. Мы смотрим не только на российских игроков, нам нужны и сильные легионеры.

    – Линии, нуждающиеся в усилении, обозначили?

    – Безусловно, но рассказывать все подробности будущих сделок пока не буду. Хочу сказать о другом: помимо привлечения высококвалифицированных футболистов мы очень хотим раскрывать и собственную молодежь, делать ставку на своих воспитанников, поэтому попытаемся усилить основной состав и благодаря их привлечению.

    Источник: RT

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    19.12.2017 17:14
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    Комментарии (13)
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    VVM1964
    1513695592
    Давайте уже начинайте работать , а не языком чесать , вы только обещаниями кормить можете , а результат по лету - " без слез не глянешь " .
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    Спартач_навсегда
    1513696117
    опять никого нормального не купят?.........Каррера -мужик,и правильно ,что не "выносит сор из избы".А Измайлов-человек,которому кроме денег ничего не нужно.......Профи .........
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    Сильвербой
    1513696300
    Селекционная служба Спартака - это миф!
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    oyabun
    1513697151
    Балаболы.. Только и слышно как околофутбольные функционеры с важным видом рассуждают туманно о стратегии трансферной политики. А по факту реально работает только один Зенит. Лучше бы совсем молчали, но в итоге совершили серьезные покупки.
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    OfaZavr
    1513698184
    все туманно и неопределенно, хоть бы опять руководство нас и Карреру с трансферами не кинуло.
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    Полная Канистра
    1513706392
    тренер главное лицо вот и прислушивайтесь кого он именно хочет видеть в команде а не так как в прошлый раз в последний момент за руку кого попало хватали
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    Пастырь
    1513707893
    Считаю, что в клубах которые борются за высокие места очень сложно поднимать молодежь. Руководство и болельщики всегда требуют и ждут от команды самых высоких результатов, а молодости свойствена не стабильность. Надо быть очень талантливым, чтобы сразу заиграть в таком клубе. ... или большое доверие тренера и его дальновидность.
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    Диктор
    1513710030
    Лично для меня ты балабол-я тебе не верю.Поживем увидим как зимнее трансферное окно закроется.И поглядим на результат.
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    frizom
    1513760376
    Я думаю для Измайлова это ТО будет отличной проверкой. Так что ждем работы
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    ologreds
    1694991704
    numo529678
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