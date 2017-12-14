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    • Измайлов: «Основная задача «Спартака» в зимнее трансферное окно – сохранение чемпионского состава»

    Измайлов: «Основная задача «Спартака» в зимнее трансферное окно – сохранение чемпионского состава»

    Заместитель председателя совета директоров «Спартака» Наиль Измайлов рассказал о задачах клуба на зимнее трансферное окно. Как было отмечено, красно-белые намерены удержать всех своих лидеров и точечно искать новичков.

    «Мы можем быть довольны результатами первой части чемпионата России. Совет директоров ставил перед командой задачу попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне, но задачу стать чемпионами тоже никто не отменял, для нас она стоит всегда.

    Основная задача в зимнее трансферное окно – сохранение чемпионского состава, с которым мы взяли золото в прошлом сезоне, поборемся и в этом.

    Мы будем работать точечно, ведь потенциальные новички должны усилить команду. Есть проблемы в определенных линиях, и мы будем работать над ними», – сказал Измайлов.

    «Спартак» первую часть сезона завершил на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.12.2017 13:22
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    Комментарии (25)
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    oyabun
    1513250709
    Не наблюдается оптимизма в данном интервью. Одним только сохранением чемпионского состава поставленных целей не достичь. Зенит уже действует, купил нового форварда, а Спартак снова собирается спать всю зимнюю паузу?
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    Приус
    1513250995
    Много не нужно - Миранчуков, Шатова, Караваева, Рауша и Мхитаряна думаю хватит.
    Ответить
    Тraumtanzеr
    1513253209
    Подпишите Рауша или Шатова, левый фланг хромает. Лучше Рауша, Димона хоть от защиты освободите и отправите вперед.
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    SpartakSpartakSpartak
    1513253946
    Измайлов какой-то бестолковый, как показал матч с Ливерпулем есть игроки (особенно крайние защитники) и посильнее "чемпионских".Такое впечатление, что Измайлов уже пытается оправдаться. Вроде бы со всеми игроками основного состава подписаны/переподписаны контракты (кроме Пашалича), как можно потерять игроков зимой? Надо очень постараться! И как можно быть довольным вторым местом с 8 очковым отрывом от лидера!
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    insider_retro
    1513255812
    Ну, с основной задачей проблем не будет - разбазаривание основного состава не предвидится и это хорошо!.. Разговор про точечные усиления обнадёживает, но одновременно настораживает... Кого, куда, взамен кого??!!..
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    VVS1985
    1513256103
    У Ещенко ни техники, ни дриблинга, но зато его работоспособность на поле просто поражает...борется до последнего....Комбаров в принципе такой же...поэтому нужны два крайних защитника.....
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    Freyd
    1513259134
    Нужно усиление защиты!!!
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    Полная Канистра
    1513260019
    да уж в конце концов попадите точно пусть всего 2 выстрела зато смертельно чем 20 выстрелов и все с осечкой. НАДО БРАТЬ НЕ КОЛИЧЕСТВОМ А С КАЧЕСТВОМ
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    multiscan
    1513260819
    Нужен не чемпионский состав, а чемпионская игра! Но большинство чемпионов в "Спартаке" сдулись или зажрались. Это, кстати, касается и многих других "звездунов" из других команд.
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    ologreds
    1694991736
    numo529154
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