Измайлов: «Основная задача «Спартака» в зимнее трансферное окно – сохранение чемпионского состава»

Заместитель председателя совета директоров «Спартака» Наиль Измайлов рассказал о задачах клуба на зимнее трансферное окно. Как было отмечено, красно-белые намерены удержать всех своих лидеров и точечно искать новичков.

«Мы можем быть довольны результатами первой части чемпионата России. Совет директоров ставил перед командой задачу попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне, но задачу стать чемпионами тоже никто не отменял, для нас она стоит всегда.

Основная задача в зимнее трансферное окно – сохранение чемпионского состава, с которым мы взяли золото в прошлом сезоне, поборемся и в этом.

Мы будем работать точечно, ведь потенциальные новички должны усилить команду. Есть проблемы в определенных линиях, и мы будем работать над ними», – сказал Измайлов.

«Спартак» первую часть сезона завершил на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России.