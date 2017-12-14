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    • Стогниенко: «Россия – нефутбольная страна? Футбольная. Просто не нужно выдавать желаемое за действительное»

    Стогниенко: «Россия – нефутбольная страна? Футбольная. Просто не нужно выдавать желаемое за действительное»

    Футбольный телекомментатор Владимир Стогниенко в интервью «Бомбардиру» рассказал о культуре боления в Южной Америке и сравнил ее с Россией.

    – Культура боления в России по сравнению с Европой и Южной Америкой – в чем различия?

    – Мне кажется, Россия – все-таки часть европейской культуры, но со своими восточно-европейскими традициями. В Южной Америке футбол – бо́льшая необходимость. Массовая культура глоров, которая появилась и у нас, там невозможна. Для южноамериканцев местные клубы − главные, хотя они и могут следить за какими-то европейскими командами или за соотечественниками. Такой всепоглощающей любви к футболу, как у них, ни у кого нет. Там жизнь специфическая, не очень богатая – может быть, с этим связано. Хотя наши тоже не жируют.

    В России на трибунах в среднем меньше болельщиков, чем во многих странах. Хорошо, что на «Открытие Арене» или в Санкт-Петербурге с посещаемостью сейчас отлично, но вот в Казани – плохо. Наш болельщик в отличие от европейского менее избалован победами и благополучием.

    – Может быть, мы все-таки нефутбольная страна?

    – Почему? Раз играют, значит, футбольная. Просто не нужно выдавать желаемое за действительное. Да, полные стадионы собираются у «Зенита» и «Спартака». Но петербуржцы – символ города, а москвичи – самая популярная команда страны.

    Построил новую арену ЦСКА. Гинер – отличный президент. Но по части работы с болельщиками за последние 10 лет клуб мог бы сделать намного больше. «Локомотив» в свое время сильно увеличивал фанатскую базу. Да, часто говорили про «Локогерлз». Но главное – народа на трибунах стало реально больше.

    Владимир Стогниенко: «Комментировать главные матчи России на ЧМ-2018 − это мечта, но не повод бегать с канала на канал и умолять меня взять»

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.12.2017 20:15
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