Прядкин: «РФПЛ входит в шестерку лучших лиг Европы»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин отметил, что нынешний сезон интересен с точки зрения соревновательного процесса. По мнению Прядкина, российская Премьер-лига входит в шестерку лучших чемпионатов Европы.

«Честно сказать, очень интересная борьба получилась с точки зрения соревновательного процесса. Много было вопросов по плотности календаря. Мы специально до старта чемпионата проводили пресс-конференцию, где постарались пояснить, как он составлялся. С советских времен календарь всегда критиковался. Но нам удавалось прийти к компромиссу.

Хоть у «Локомотива» и есть восьмиочковый отрыв, несмотря на это, пять команд будут биться за чемпионство. Непростая ситуация и внизу таблицы – многие команды хотят спасти себя от стыков. Пока решение с количеством стыковых матчей останется прежней, как и с количеством команд, которые вылетают напрямую.

Текущий чемпионат показывает, что он интересен, входит в шестерку лучших в Европе. Три команды в следующем сезоне будет в Лиге чемпионов и столько же – в Лиге Европы. Это хорошо для нас и в части финансовых поступлений для клубов», – сказал Прядкин.