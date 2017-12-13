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    Прядкин: «РФПЛ входит в шестерку лучших лиг Европы»

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин отметил, что нынешний сезон интересен с точки зрения соревновательного процесса. По мнению Прядкина, российская Премьер-лига входит в шестерку лучших чемпионатов Европы.

    «Честно сказать, очень интересная борьба получилась с точки зрения соревновательного процесса. Много было вопросов по плотности календаря. Мы специально до старта чемпионата проводили пресс-конференцию, где постарались пояснить, как он составлялся. С советских времен календарь всегда критиковался. Но нам удавалось прийти к компромиссу.

    Хоть у «Локомотива» и есть восьмиочковый отрыв, несмотря на это, пять команд будут биться за чемпионство. Непростая ситуация и внизу таблицы – многие команды хотят спасти себя от стыков. Пока решение с количеством стыковых матчей останется прежней, как и с количеством команд, которые вылетают напрямую.

    Текущий чемпионат показывает, что он интересен, входит в шестерку лучших в Европе. Три команды в следующем сезоне будет в Лиге чемпионов и столько же – в Лиге Европы. Это хорошо для нас и в части финансовых поступлений для клубов», – сказал Прядкин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.12.2017 14:20
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    Комментарии (9)
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    Parham
    1513164229
    Только надо не 2-3 сезона на 6-м месте держаться, а забетонировать и пробираться ещё выше!!
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    zatonn
    1513164459
    "Текущий чемпионат показывает, что он интересен, входит в шестерку лучших в Европе" Я бы поосторожней с такими оценками, ей Богу)))
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    15112007
    1513167855
    Вы нашли в этой новости опечатку? Точно РФПЛ? Поверю, скорее, что Бельгия.
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    acer2003
    1513169657
    Это большое достижение ?))
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    vladimir-7
    1513171491
    Но 6-е место РФПЛ среди кого? И это по мнению Прядкина.
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    ljrljr0505
    1513176173
    Испания, Англия, Германия, Италия, Франция... Потом мы... Так это и раньше так было. Выше мы не прыгнем, и ниже не опустимся... Чемпы в Голландии Португалии, Бельгии и другой Европе послабее нашего будут
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    ologreds
    1694991741
    numo529054
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