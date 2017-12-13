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    РФПЛ в следующем сезоне может сменить логотип и название

    Со следующего сезона российская Премьер-лига может изменить название и логотип. Об этом заявил директор по стратегии и развитию РФПЛ Евгений Савин.

    «Мы почти завершили два этапа по ребрендингу РФПЛ. Сделали опросы и провели большую работу по концепции бренда премьер-лиги. Мы привлекли агентство с мировым именем. Сезон-2018/19 должны начать с новым брендом.

    Когда мы говорим о ребрендинге, мы не можем не подумать, менять название или нет, но вероятность изменения логотипа и названия есть. Мы у людей спрашиваем, какое название ближе, лучше. Но итоговое решение будет принято на собрание. На сегодняшний день решения нет, но какие-то корректировки будут», – сказал Савин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.12.2017 13:23
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    Комментарии (37)
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    subbotaspartak
    1513171971
    Это типа обанкротились и долги забыли? Или просто дебилы?
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    polozovs
    1513174643
    кто Савина поставил на такую должность - это ж пожар????
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    okolofutbola
    1513175260
    Сказал как в лужу пернул.
    Ответить
    yorgenbarenz
    1513176863
    Изгаляются бездельники! Кот,когда скучает-яйца лижет,а собака за своим хвостом гоняется.
    Ответить
    OfaZavr
    1513180362
    как будто других проблем нет, чушью всякой занимаются.
    Ответить
    МасСуд
    1513180761
    Российская Продажно-Сливальная Футбольная Лига. Вот самое верное нащвание
    Ответить
    BRO_football
    1513183050
    По-любому к Артемию Лебедеву обращались. Он же в России госзаказами по дизайну занимается, с ним и бабло легко можно распилить.
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    Cobold
    1513195269
    Попилить бабло - дело святое! Пилите, Женя, пилите... РФПЛ золотая!
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    BigFanFCRV
    1513219900
    В стране голод, разруха, безработитца, а они РФПЛ переименовывать надумали...
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    ologreds
    1694991741
    numo529051
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