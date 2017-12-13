РФПЛ в следующем сезоне может сменить логотип и название

Со следующего сезона российская Премьер-лига может изменить название и логотип. Об этом заявил директор по стратегии и развитию РФПЛ Евгений Савин.

«Мы почти завершили два этапа по ребрендингу РФПЛ. Сделали опросы и провели большую работу по концепции бренда премьер-лиги. Мы привлекли агентство с мировым именем. Сезон-2018/19 должны начать с новым брендом.

Когда мы говорим о ребрендинге, мы не можем не подумать, менять название или нет, но вероятность изменения логотипа и названия есть. Мы у людей спрашиваем, какое название ближе, лучше. Но итоговое решение будет принято на собрание. На сегодняшний день решения нет, но какие-то корректировки будут», – сказал Савин.