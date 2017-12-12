Мутко: «Какая разница для российских футболистов – жить и играть в Европе или регулярно выступать в еврокубках и за сборную?»

Президент РФС Виталий Мутко считает, что российские футболисты имеют достаточно игровой практики в Европе. По его словам, отечественные игроки проводят немало матчей в составе своих клубов в еврокубках, а также за сборную России, поэтому им нет смысле уезжать в зарубежные чемпионаты.

«Мне кажется более правильным путь чемпионатов Англии, Испании или, например, Германии, где есть баланс – ведущие игроки остаются по большей части дома, но уровень чемпионатов при этом растет. Надо развивать свой чемпионат, продолжать грамотно работать. У нас с этого сезона разыгрываются уже шесть мест в еврокубках, а не пять. В целом выглядим в еврокубках достойно.

По сути, мы и так имеем игровую практику в Европе. Какая разница – жить и играть там или выступать регулярно на европейском уровне? Игры в еврокубках, за сборную, плюс раз в два года чемпионат мира или Европы, плюс сейчас создается Лига наций УЕФА, то есть игровой практики на международном уровне предостаточно. Да, за границей свой уровень жизни, свой тренировочный процесс, но, если у тебя в России хороший тренер, никакого смысла уезжать нет.

Например, едут в Хорватию играть, но чемпионат там слабенький, толковой материальной базы нет. А мы сейчас откроем 12 стадионов. Нам просто нужна финансовая стабильность клубов и социальная база – болельщики, чтобы клубы работали с ними и были полные стадионы», – сказал Мутко.