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    • Мутко: «Какая разница для российских футболистов – жить и играть в Европе или регулярно выступать в еврокубках и за сборную?»

    Мутко: «Какая разница для российских футболистов – жить и играть в Европе или регулярно выступать в еврокубках и за сборную?»

    Президент РФС Виталий Мутко считает, что российские футболисты имеют достаточно игровой практики в Европе. По его словам, отечественные игроки проводят немало матчей в составе своих клубов в еврокубках, а также за сборную России, поэтому им нет смысле уезжать в зарубежные чемпионаты.

    «Мне кажется более правильным путь чемпионатов Англии, Испании или, например, Германии, где есть баланс – ведущие игроки остаются по большей части дома, но уровень чемпионатов при этом растет. Надо развивать свой чемпионат, продолжать грамотно работать. У нас с этого сезона разыгрываются уже шесть мест в еврокубках, а не пять. В целом выглядим в еврокубках достойно.

    По сути, мы и так имеем игровую практику в Европе. Какая разница – жить и играть там или выступать регулярно на европейском уровне? Игры в еврокубках, за сборную, плюс раз в два года чемпионат мира или Европы, плюс сейчас создается Лига наций УЕФА, то есть игровой практики на международном уровне предостаточно. Да, за границей свой уровень жизни, свой тренировочный процесс, но, если у тебя в России хороший тренер, никакого смысла уезжать нет.

    Например, едут в Хорватию играть, но чемпионат там слабенький, толковой материальной базы нет. А мы сейчас откроем 12 стадионов. Нам просто нужна финансовая стабильность клубов и социальная база – болельщики, чтобы клубы работали с ними и были полные стадионы», – сказал Мутко.

    Источник: ТАСС

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    12.12.2017 16:46
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    Комментарии (41)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    alex1951
    1513091991
    Ну это мнение Мудько. Высказывать нонче можно все и всем. Только хочется ему возразить: Каков уровень чемпа,таков уровень и сборной. Примеры? Да ради бога .. В Лиге Ч хотели пройти в плей-офф ,не прошли.. А сборная чем то поразила,не считая ничьей с Испанией. А по баблу - этт да,чемпионы.
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    Serjoga
    1513092796
    МОК дисквалифицировал Мутко! Когда же это сделает ФИФА?
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    Аид666
    1513094765
    ага, еще сказки про импортозамещение начни...
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    Asbjorn
    1513095360
    Мутко такой мутко,полмолчал бы лучше
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    loko-the_best
    1513095457
    На хер Мудко, вот уж кого-кого, а этого дауна нельзя слушать. Это то животное, которое тянет на дно весь наш спорт. Дыма без огня не бывает и он один из тех, кто больше всего виноват в дисквалификации нашей сборной с ОИ-2018. А конкретно по этому вопросу: нужно убрать в пекло этот гребаный лимит на легионеров, убирать завышенный ценник с российских игроков и продавать лучших россиян в Европу, чтобы они развивались, а у нас пусть играет наша молодежь и второсортные аргентинцы, развиваются, доказывают Европе, что они на что-то способны и едут в топ-клубы. Это пойдет на пользу не только нашей сборной, но и клубам, ведь футбол - это еще и бизнес, который должен приносить деньги.
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    Chesn0k
    1513096879
    англичане действительно редко играют заграницей на топ-уровне)
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    Taps
    1513097369
    Этот гад ещё и говорить умеет ?
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    a-rakhmatov
    1513099983
    Мутко еще не выучил английский, а несет очередную чушь собачью про европейский футбол, просрал олимпиаду и очень скоро развалит весь российский спорт, а ВВП друга своего не хочет в отставку отправлять....
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    kupryaev
    1513106025
    логика железная)) чугунная я бы даже сказал
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    ologreds
    1694991746
    numo528964
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