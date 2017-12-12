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    • Мутко: «Сборная России в 2017 году поработала неплохо, получилось ее обновить»

    Мутко: «Сборная России в 2017 году поработала неплохо, получилось ее обновить»

    Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал итоги уходящего года для сборной России. По словам функционера, национальная команда за это время сумела обновить состав.

    «Сборная в уходящем году поработала неплохо, получилось ее обновить, и в ней, и в клубах утвердилось много молодых игроков, которых мы не видели в прошлом году. В «Локомотиве» есть целая обойма – братья Алексей и Антон Миранчуки, Михаил Лысов, Дмитрий Баринов, в «Зените» есть Далер Кузяев, Саша Головин в ЦСКА практически стал лидером клуба.

    Очень рад, что Рома Зобнин вернулся и набирает форму, Илья Кутепов в последних матчах играл, а Георгий Джикия уже стал лидером «Спартака». Для сборной неплохая перспектива», – сказал Мутко.

    Источник: ТАСС

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    12.12.2017 13:05
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    Комментарии (9)
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    insider_retro
    1513073497
    Кому что, а Мутко цветёт и пахнет!.. Всё его радует и обнадёживает... До очередной плюхи... Но и там будет виноват тренер...
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    la verdad
    1513075306
    Хорошую дурь куришь, Виталик :)
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    silver29
    1513076529
    Я один не могу смотреть на слащавую.......... этого типа ? Завалить российский спорт на десятилетия вперед и остаться на плаву, вот поистине ............ не тонет.
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    Freyd
    1513076626
    Уйди Мутка сам
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    Mordor13rus
    1513076708
    Поработала неплохо, а то что у Черчеса самый худший показатель и при нем только обыграли могучие сборные - Литва, Гана, Румыния, Венгрия и Корея
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    Axe111
    1513082355
    Не ушёл ещё с поста, духа не хватает пес
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    yorgenbarenz
    1513142016
    Да и ты поработал на славу!Очень рисковый чиновник.Не всякий диверсант так сможет.Сначала тянул с назначением нормального тренера сборной,а потом протащил вратаря.Результат на лицо.
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    ologreds
    1694991747
    numo528947
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