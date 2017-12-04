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    Анчелотти не хочет работать в сборной Италии

    Бывший главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти не планирует работать со сборной Италии. Он хотел бы продолжить карьеру на клубном уровне.

    «Федерация футбола Италии связывалась со мной. Для меня это большая честь, если многие люди хотят видеть меня во главе сборной Италии. Но работа в сборной заметно отличается от клубной. И я предпочел бы остаться во главе клуба. Мне нравится ежедневно быть с командой.

    Сейчас в мои планы входит отпуск до 30 июня. У меня есть контракт с «Баварией» и я уважаю его», – заявил Анчелотти.

    Напомним, Италия не смогла пробиться на чемпионат мира-2018, уступив в стыковых матчах Швеции (0:1, 0:0).

    Источник: Football Italia

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    04.12.2017 08:56
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    Комментарии (3)
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    Garrincha58
    1512367403
    все правильно у него контракт с Баварией и зачем ему сборная он ничего не делая еще семь месяцев будет доить немцев как в свое время Спаллетти полтора года бесплатно получал зарплату в Питере так и Манчини тоже хочет поэтому он и не особо пыжится ему насрать как играет команда итальяшки они хитрые как евреи и хохлы и еще Капелло можно вспомнить как он Россию нагрел
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    Lev Aleks
    1512374918
    Согласен...в данный момент не камильфо быть тренером сборной, которая бездарно не попала на ЧМ-2018......
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    ologreds
    1694991805
    numo528071
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