Анчелотти не хочет работать в сборной Италии

Бывший главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти не планирует работать со сборной Италии. Он хотел бы продолжить карьеру на клубном уровне.

«Федерация футбола Италии связывалась со мной. Для меня это большая честь, если многие люди хотят видеть меня во главе сборной Италии. Но работа в сборной заметно отличается от клубной. И я предпочел бы остаться во главе клуба. Мне нравится ежедневно быть с командой.

Сейчас в мои планы входит отпуск до 30 июня. У меня есть контракт с «Баварией» и я уважаю его», – заявил Анчелотти.

Напомним, Италия не смогла пробиться на чемпионат мира-2018, уступив в стыковых матчах Швеции (0:1, 0:0).