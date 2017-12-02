Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Родченков грозит уничтожить российский спорт. «Зенит» и «Локомотив» победили в 19-м туре РФПЛ. Дайджест событий дня

    Родченков грозит уничтожить российский спорт. «Зенит» и «Локомотив» победили в 19-м туре РФПЛ. Дайджест событий дня

    Червиченко усомнился в честности победы «Спартака» над «Арсеналом».

    Клубы РФПЛ хотят купить защитника «Гремио».

    Моуринью считает, что у сборной России непростая группа на ЧМ-2018.

    Заболотный назвал сборную России одной из сильнейших команд мира.

    В матче «Зенита» и «Урала» состоялось два автогола, а Кришито остался на поле, получив красную карточку.

    «Локомотив» выиграл у «Рубина» и вернул себе преимущество в 6 очков от «Зенита».

    Погба позволил себе неприятное высказывание в адрес игроков «Манчестер Сити».

    «Барселона» не смогла обыграть «Сельту».

    «Халл» Слуцкого спас ничью в добавленное время.

    Родченков заявил, что уничтожит российский спорт.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.12.2017 21:46
    Рекомендуем
    Комментарии (11)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    KARAT777
    1512249318
    родченкова убьют американцы и скажут что это сделали русские хакеры под допингом
    Ответить
    VeniaminS
    1512249777
    Больной,удрал и лает под дудку америкосов
    Ответить
    Михаил_Боярский
    1512250234
    Родченков - чл-еносос! Не понимает что пиндосы используют его для давления на нас, отожмут все соки и выкинут как использованный г-н каковым он и является.
    Ответить
    igormaddog
    1512259033
    Голову свою пусть уничтожит!!!
    Ответить
    woyser
    1512259366
    Две судимости, два суицида, слабый пукан - марионетка в руках маразматиков-шизофреников. Они нашли друг друга. Через пару-тройку лет АДО будет извинятся перед Россией, за даунизм своего руководства, которое к тому времени отправит в отставку. Но а этот петушина будет выдан российским правохранительным органам и пойдёт на третий срок.
    Ответить
    84aivengo
    1512272747
    фарфан-красава !!
    Ответить
    silver29
    1512284573
    для таких как родченков банных шарфиков к нас на всех хватит.
    Ответить
    mamba9090909
    1512287418
    Родченко начинает истерить - это хорошо.
    Ответить
    victosha
    1512368048
    Не удивлюсь, если Родченко повторит судьбу Троцкого и Бандеры.
    Ответить
    ologreds
    1694991815
    numo527925
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+