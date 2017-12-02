Родченков грозит уничтожить российский спорт. «Зенит» и «Локомотив» победили в 19-м туре РФПЛ. Дайджест событий дня

Червиченко усомнился в честности победы «Спартака» над «Арсеналом».
Клубы РФПЛ хотят купить защитника «Гремио».
Моуринью считает, что у сборной России непростая группа на ЧМ-2018.
Заболотный назвал сборную России одной из сильнейших команд мира.
В матче «Зенита» и «Урала» состоялось два автогола, а Кришито остался на поле, получив красную карточку.
«Локомотив» выиграл у «Рубина» и вернул себе преимущество в 6 очков от «Зенита».
Погба позволил себе неприятное высказывание в адрес игроков «Манчестер Сити».
«Барселона» не смогла обыграть «Сельту».
«Халл» Слуцкого спас ничью в добавленное время.
Родченков заявил, что уничтожит российский спорт.