Родченков грозит уничтожить российский спорт. «Зенит» и «Локомотив» победили в 19-м туре РФПЛ. Дайджест событий дня

Червиченко усомнился в честности победы «Спартака» над «Арсеналом».

Клубы РФПЛ хотят купить защитника «Гремио».

Моуринью считает, что у сборной России непростая группа на ЧМ-2018.

Заболотный назвал сборную России одной из сильнейших команд мира.

В матче «Зенита» и «Урала» состоялось два автогола, а Кришито остался на поле, получив красную карточку.

«Локомотив» выиграл у «Рубина» и вернул себе преимущество в 6 очков от «Зенита».

Погба позволил себе неприятное высказывание в адрес игроков «Манчестер Сити».

«Барселона» не смогла обыграть «Сельту».

«Халл» Слуцкого спас ничью в добавленное время.

Родченков заявил, что уничтожит российский спорт.