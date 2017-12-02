Заболотный: «Россия – фаворит своей группы на ЧМ-2018, потому что она одна из сильнейших в мире»

Нападающий «Тосно» и сборной России Антон Заболотный считает национальную команду фаворитом своей группы на чемпионате мира-2018. По словам форварда, она является одной из сильнейших сборных на планете.

Соперниками подопечных Станислава Черчесова будут Саудовская Аравия, Египет и Уругвай.

«Все соперники неплохие. В любом случае, на чемпионат мира едут команды, достойные этого турнира, слабых сборных там не будет.

Нам нужно отталкиваться только от нас самих, потому что только за счет нашей игры мы способны победить. Нужно настраиваться и показывать свой футбол. Фавориты группы – мы, потому что наша команда – одна из сильнейших в мире», – сказал Заболотный.

Стартовый поединок россияне проведут против Саудовской Аравии 14 июня в «Лужниках». 19 числа в Санкт-Петербурге они встретятся с Египтом, а 25 июня – в Самаре с Уругваем.