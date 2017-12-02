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    • Заболотный: «Россия – фаворит своей группы на ЧМ-2018, потому что она одна из сильнейших в мире»

    Заболотный: «Россия – фаворит своей группы на ЧМ-2018, потому что она одна из сильнейших в мире»

    Нападающий «Тосно» и сборной России Антон Заболотный считает национальную команду фаворитом своей группы на чемпионате мира-2018. По словам форварда, она является одной из сильнейших сборных на планете.

    Соперниками подопечных Станислава Черчесова будут Саудовская Аравия, Египет и Уругвай.

    «Все соперники неплохие. В любом случае, на чемпионат мира едут команды, достойные этого турнира, слабых сборных там не будет.

    Нам нужно отталкиваться только от нас самих, потому что только за счет нашей игры мы способны победить. Нужно настраиваться и показывать свой футбол. Фавориты группы – мы, потому что наша команда – одна из сильнейших в мире», – сказал Заболотный.

    Стартовый поединок россияне проведут против Саудовской Аравии 14 июня в «Лужниках». 19 числа в Санкт-Петербурге они встретятся с Египтом, а 25 июня – в Самаре с Уругваем.

    Источник: ТАСС

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    02.12.2017 15:21
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    Комментарии (29)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    avera
    1512221410
    А Заболотный - Марадона и Пеле в одном лице.
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    кеша_КБ
    1512221683
    - наверное Заболотный имел в виду "нашу команду" образца 1988 года!?, а что!..., возьмут и в финале раскатают Бразилию!))), и прямая дорога в "Зенит"!,молодец Антон!, так держать!, плох тот солдат,который не мечтает стать генералом!...
    Ответить
    vyacheslaff
    1512223952
    Откуда берутся такие клоуны как Фурсенко, заболотные...
    Ответить
    acer2003
    1512224831
    Грешно смеяться над больным человеком ((,хотя смешно очень )))
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    Decorhome
    1512226101
    Заболотный, заповедный край
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    OfaZavr
    1512229215
    мы в этом никогда и не сомневались))
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    GoLenaStop
    1512229588
    Конечно, так и есть! Нужно показать наш футбол во всей красе... Кто не видит этой красоты - просто ничего не понимает в футболе. Хи.
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    С@НЁК.
    1512252455
    Заболотный как Сапогов в своё время))
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    Superviser77
    1512350308
    А я лучшим бомбардиром...
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    ologreds
    1694991819
    numo527863
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