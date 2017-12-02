Автогол Портнягина и мяч Кокорина принесли «Зениту» победу над «Уралом»

Сегодня на стадионе «Санкт-Петербург» состоялся матч 19-го тура РФПЛ, в котором «Зенит» добыл трудную победу над «Уралом». Вашему вниманию все голы этой встречи.
0:1 – Маммана, 6 (автогол)
.@zenit_spb ГЛ! @FCURAL#НашФутбол #РФПЛ. 19-й тур. #ЗенитУрал 0:1 6' Эмануэль Маммана (Автогол) @MammanaEmanuel pic.twitter.com/EXHturTXV9— РФПЛ (@rfpl) 2 декабря 2017 г.
1:1 – Портнягин, 31 (автогол)
RT @zenit_spb ГЛ!#НашФутбол #РФПЛ. 19-й тур. #ЗенитУрал 1:1 31' Игорь Портнягин (Автогол) pic.twitter.com/lvC8uU7o8w— РФПЛ (@rfpl) 2 декабря 2017 г.
2:1 – Кокорин, 76
RT @zenit_spb ГЛ!#НашФутбол #РФПЛ. 19-й тур. #ЗенитУрал 2:1 76' Александр Кокорин @kokorink9 pic.twitter.com/iYxwZnV81D— РФПЛ (@rfpl) 2 декабря 2017 г.