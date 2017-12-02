Автогол Портнягина и мяч Кокорина принесли «Зениту» победу над «Уралом»

Сегодня на стадионе «Санкт-Петербург» состоялся матч 19-го тура РФПЛ, в котором «Зенит» добыл трудную победу над «Уралом». Вашему вниманию все голы этой встречи.

0:1 – Маммана, 6 (автогол)

1:1 – Портнягин, 31 (автогол)

2:1 – Кокорин, 76