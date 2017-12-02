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    • Автогол Портнягина и мяч Кокорина принесли «Зениту» победу над «Уралом»

    Автогол Портнягина и мяч Кокорина принесли «Зениту» победу над «Уралом»

    Сегодня на стадионе «Санкт-Петербург» состоялся матч 19-го тура РФПЛ, в котором «Зенит» добыл трудную победу над «Уралом». Вашему вниманию все голы этой встречи.

    0:1 – Маммана, 6 (автогол)

    1:1 – Портнягин, 31 (автогол)

    2:1 – Кокорин, 76

    Источник: РПЛ

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    02.12.2017 16:00
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    Комментарии (50)
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    BarStep
    1512220981
    Вот почему человек покупает себе иномарку? Ну во первых потому, что у него на это есть средства, а во вторых потому, что она практически по всем параметрам лучше отечественного автопрома... Но иномарка - иномарке тоже рознь. Так кто умудрился нам втюхать автопарк кий по цене мерседесов? Которые не то, что не могут игроков отечественного "автопрома" обыграть один в один, как те же Промес, Фарфан или даже защитник Вернблум..., но даже не могут выдать хороший, креативный пас на партнеров... Так, "мудовые рыдания", тупое забрасывание мяча в штрафную на удачу... Я разочарован как сегодняшней игрой, так и..., что творится в клубе в целом...
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    insider_retro
    1512220992
    Скукотища, разбавленная случайными событиями...
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    Вомбат
    1512221050
    Обратили внимание как сладко зевал Дзюба в разминочной зоне? В тот момент было 1:1, и на Манчини не было лица.
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    lexa2154
    1512221308
    И все равно Зенит Молодцы, Кокорин Красава!
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    allen59
    1512221384
    ну вот, лишние из тройки лидеров слились
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    Borz1
    1512222408
    3 очка на халяву
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    15112007
    1512222410
    Матч вышел клёвым! Спасибо Уралу! Спасибо Зениту!
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    _Marqella_
    1512222707
    Зенит с победой, идём дальше !!!
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    фантоци
    1512235212
    Есть три очка,идём дальше. Болельщиков Зенита с победой.
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    ologreds
    1694991819
    numo527858
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