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    • РФПЛ. «Локомотив» в большинстве вырвал победу над «Рубином»

    РФПЛ. «Локомотив» в большинстве вырвал победу над «Рубином»

    Встреча 19-го тура чемпионата России «Локомотив»«Рубин» завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Мяч на счету Джефферсона Фарфана.

    Подопечные Юрия Семина набрали 42 очка и продолжили лидерство в турнирной таблице. Команда Курбана Бердыева с 20-ю очками осталась на 12-й позиции.

    Чемпионат России. РФПЛ. 19-й тур

    Локомотив (Москва) – Рубин (Казань) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Фарфан, 87.

    «Локомотив»: Коченков, В. Денисов, Кверквелия, Михалик (Тарасов, 60), Пейчинович, И. Денисов (Лысов, 46), Коломейцев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук (Эдер, 46), Фернандеш, Фарфан.

    «Рубин»: Джанаев, Кудряшов, Навас, Набиуллин (Жемалетдинов, 90+1), Бауэр, Камболов, Оздоев, М’Вила, Цакташ, Канунников, Азмун.

    Предупреждения: Тарасов, 89 – Навас, 46.

    Удаления: нет – Навас, 80.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.12.2017 18:26
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    Комментарии (42)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    insider_retro
    1512232562
    Локомотив с победой!! Старательно и упорно команда набирает очки озаряя свой путь звездой по имени Фарфан!!..
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    zigbert
    1512233187
    Победа заслуженная и все же немного жаль Рубин.
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    Snerg
    1512238374
    Сейчас можно радоваться и тп,) но весна всех рассудит), вот тогда и посмотрим, кто и где)

    Ответить
    _LM_
    1512245927
    И снова браво, Джеф! С Победой!
    Ответить
    O-Z
    1512248678
    Браво Локо Браво Фарфанище Браво Сёмин
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    anjaneri
    1512251637
    Паравозникам везёт, а везёт сильнейшим,- так выходит.
    Ответить
    Одинокий волк Маквейд
    1512294897
    Похоже паровоз назначен нынче чемпионом. Судьи тащат его, аж неприлично.
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    Svoysvoemubrat
    1512295451
    Локо ничего не мог сделать и тогда судья все решил. Шапито, со Спартаком так же сделали. Лидер-то липовый.
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    Сибирь за Спартак
    1512295751
    Пусть лучше кочегары, чем бомжары.
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    ologreds
    1694991817
    numo527889
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