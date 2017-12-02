РФПЛ. «Локомотив» в большинстве вырвал победу над «Рубином»

Встреча 19-го тура чемпионата России «Локомотив» – «Рубин» завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Мяч на счету Джефферсона Фарфана.

Подопечные Юрия Семина набрали 42 очка и продолжили лидерство в турнирной таблице. Команда Курбана Бердыева с 20-ю очками осталась на 12-й позиции.

Чемпионат России. РФПЛ. 19-й тур

Локомотив (Москва) – Рубин (Казань) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Фарфан, 87.

«Локомотив»: Коченков, В. Денисов, Кверквелия, Михалик (Тарасов, 60), Пейчинович, И. Денисов (Лысов, 46), Коломейцев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук (Эдер, 46), Фернандеш, Фарфан.

«Рубин»: Джанаев, Кудряшов, Навас, Набиуллин (Жемалетдинов, 90+1), Бауэр, Камболов, Оздоев, М’Вила, Цакташ, Канунников, Азмун.

Предупреждения: Тарасов, 89 – Навас, 46.

Удаления: нет – Навас, 80.

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