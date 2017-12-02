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    Моуринью: «России на групповом этапе ЧМ-2018 будет непросто»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал итоги жеребьевки чемпионата мира-2018.

    Напомним, что сборная России попала в одну группу с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

    — Как вы можете оценить итоги жеребьевки для хозяев чемпионата мира — сборной России?

    — Уругвай, Египет, Саудовская Аравия… Думаю, России надо с огромным уважением отнестись к Египту. Уругвай — тяжелый соперник, с индивидуально сильными футболистами, опытным тренером и отменным победным настроем. Саудовской Аравии не хватает опыта и качества борьбы, чтобы пробиться в плей-офф, но Египет может дать о себе знать. Быстрые креативные игроки, помноженные на физических сильных футболистов, дадут результат. Мне бы хотелось побывать на первой игре в Москве и пожелать удачи Инфантино. России будет непросто, на групповом этапе будет всего три матча. Но игра с Саудовской Аравией будет из разряда тех, в которых хозяева обязаны набирать три очка.

    Источник: RT

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    02.12.2017 11:01
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    Комментарии (20)
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    SPACE TRUCKIN
    1512203075
    дык всем будет непросто - моуриньо экстрасенс просто!
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    insider_retro
    1512203828
    В одном абзаце дал полный расклад!..
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    Михайловский Технарь
    1512204308
    Наши с сильными неплохо смотрятся, а со слабыми просто ужасно
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    VOLK83
    1512204847
    Египет - 7 раз был чемпионом Африки. Это о чем-то говорит. Очень сложный соперник.
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    filosof sparty
    1512205040
    Эмм, на моей памяти не было ни одной группы, в которой нам было легко...
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    Kollljan
    1512207368
    Я скажу более категорично - будет жопа!
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    Serjoga
    1512209086
    Первый адекватный комментарий вместо шаблона: "Россия попала в самую слабую группу-обязана выходить"! Даже из этой группы Россия выйдет 100%! Но куда? В 1/8 или в отпуск?
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    DIDI 23
    1512209713
    Максимум наберут 4 очка, и спокойно будут продолжать смотреть окончание чемпионата по ТВ.
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    aurora5858
    1512221536
    В очередной раз все танцуют и радуются как и в предыдущие ЧМ и ЧЕ. Неужели облом и в этот раз?
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    ologreds
    1694991821
    numo527842
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