Погба: «Надеюсь, что важные игроки «Манчестер Сити» скоро получат травмы»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поделился мнением об отставании от «Манчестер Сити» в чемпионской гонке чемпионата Англии.

После 14-ти туров АПЛ лидер турнирной таблицы на восемь очков опережает «Юнайтед», занимающий второе место.

«Я верю, что «Сити» оступится в будущем. Знаю, что плохо так говорить, но я надеюсь, что их важные игроки скоро получат травмы, как это на данный момент происходит с нашей командой. Думаю, при таком развитии событий ситуация изменится и «Сити» стане слабее», – сказал 24-летний француз.

Сегодня команда Жозе Моуринью сыграет на выезде против «Арсенала» в рамках 15-го тура чемпионата Англии. Начало – в 20:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи на «Эмирейтс».