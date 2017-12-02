Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Погба: «Надеюсь, что важные игроки «Манчестер Сити» скоро получат травмы»

    Погба: «Надеюсь, что важные игроки «Манчестер Сити» скоро получат травмы»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поделился мнением об отставании от «Манчестер Сити» в чемпионской гонке чемпионата Англии.

    После 14-ти туров АПЛ лидер турнирной таблицы на восемь очков опережает «Юнайтед», занимающий второе место.

    «Я верю, что «Сити» оступится в будущем. Знаю, что плохо так говорить, но я надеюсь, что их важные игроки скоро получат травмы, как это на данный момент происходит с нашей командой. Думаю, при таком развитии событий ситуация изменится и «Сити» стане слабее», – сказал 24-летний француз.

    Сегодня команда Жозе Моуринью сыграет на выезде против «Арсенала» в рамках 15-го тура чемпионата Англии. Начало – в 20:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи на «Эмирейтс».

    Источник: Manchester Evening News

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.12.2017 16:42
    Рекомендуем
    Комментарии (20)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    DeStar
    1512225495
    так себе)
    Ответить
    Asbjorn
    1512225820
    Может все таки нужно играть лучше конкурентов,а не желать им травм?
    Ответить
    САНЁК17
    1512227166
    Ну ты черномазый
    Ответить
    Portoz
    1512229035
    нигга,нигга,нигга
    Ответить
    qwerty991
    1512230005
    "На чужом несчастье, счастья не построишь"
    Ответить
    OfaZavr
    1512230094
    так вообще говорить нельзя и не важно в чью сторону.
    Ответить
    filosof sparty
    1512230625
    И до недавнего времени эта мразь была самым дорогим игроком мира....
    Ответить
    Костефан
    1512233598
    Ох, конь, САФ тебя не слышит, а то кинул бы чего-нибудь в лицо... Играйте нормально и будет счастье! А на чужом несчастье своего действительно не построить
    Ответить
    Финт
    1512251388
    Думаю, при таком развитии событий ситуация изменится и «Сити» стане слабее» Стане)) Погба хорват) или белорус?)) походу перекрасил он свой гребень) Заходит в автобус панк и садится напротив очень пожилого человека. Все тело покрыто пирсингом. Одежда вся порезана и висит лахмотьями. Волосы парня покрашены в четыре цвета желтый, красный, синий и зеленый, в ушах огромные серьги с яркими красными, оранжевыми и зелеными перьями. И пока они едут старик не отрываясь смотрит на панка. Парень ерзал-еразл, и спрашивает: - Чем привлек внимание, дедуля? Или ты не был молодым и не делал чего-то дикого? Пенсионер ответил без промедления: - Да, когда я был очень молодым я служил в морском флоте, и однажды в Сингапуре напился в гавань, и трахнул попугая. Я вот думаю, не мой ли ты сын?
    Ответить
    ologreds
    1694991819
    numo527872
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+