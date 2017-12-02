Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Червиченко – о победе «Спартака» в Туле: «Гол в концовке забивают, чтобы те, кто не знает о договорной игре, не сравняли счет»

    Червиченко – о победе «Спартака» в Туле: «Гол в концовке забивают, чтобы те, кто не знает о договорной игре, не сравняли счет»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился наблюдениями от просмотра матча 19-го тура РФПЛ между красно-белыми и тульским «Арсеналом». Напомним, что московская команда вырвала победу у своего соперника благодаря голу Дениса Глушакова на 90-й минуте.

    – Очень странный, на мой взгляд, гол. А если вспомнить прошлогодние события, то для меня все становится совсем странно. У всех разные вкусы, но мне это не очень понравилось.

    – Вы имеете ввиду свой прогноз о двух победах «Спартака» в этом сезоне после поражения 0:3 в концовке прошлого чемпионата?

    – Видимо, да.

    – Не буду спрашивать, каким образом вы догадались до этого…

    – Я думаю, полстраны догадалось.

    – Есть вопросы и к Кириллу Комбарову, который вроде бы мотивирован…

    – Это он же ударил последний штрафной метров на 10 выше, чтобы в ворота не попасть. Задавать вопросы надо, когда на них могут быть даны вразумительные ответы. А так задать вопрос и в колодец можно, отзовется эхо.

    – То есть вас ход что предыдущего матча, что сегодняшнего матча убедил в правильности своего прогноза?

    – Ну да, просто я чуть больше знаю о футболе, чем наивные люди у телевизора.

    – Но зачем тогда тянуть до последней минуты при такой погоде, когда можно и не попасть по мячу?

    – Мы сейчас можем далеко уйти и возмутить огромное количество людей. Зачем мне вступать в дискуссию с этими демонами? Я бы мог объяснить, почему такие вещи происходят в конце, но не очень хочу. Просто бывает так, что не все в курсе, что происходит, и могут делать не так, как надо.

    – А сколько нужно человек, чтобы обеспечить результат по минимуму?

    – 3-4. 3 защитника, вратарь, например. Главное, чтобы те, кто не знает, сдуру не забили, счет не сравняли. Вот почему такие вещи в конце происходят. Я говорю не применительно к этому матчу, это просто такие вещи происходят. А этот матч был кристально честным. Просто «Спартаку» в очередной раз повезло.

    – Но на одних договорняках чемпионат не выиграть…

    – Да никто и не говорит так. Просто бывает, что нож приставлен к горлу, как в прошлом сезоне. Легче один раз пойти на компромисс, чем выкарабкиваться обратно. Я никого не обвиняю здесь. Если бы «Спартак» заколотил им трешку на сухом поле, то вообще бы разговора такого, наверное, не было бы. А тут 90-я минута, отбивались, сами не забили, и все куда-то разбежались в разные стороны. Все это смотрелось, на мой взгляд, очень странно.

    Источник: Rusfootball.info

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.12.2017 08:19
    Рекомендуем
    Комментарии (81)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    andrebest4
    1512211027
    ну тебе видней..ты же рулил спамом и при тебе начался спад.кто знает теперь какими путями ты этого добивался
    Ответить
    radga
    1512211152
    Эта тварь еще жива..... Значит кому-то она еще нужна ..... - скажем "Бомбардиру", ну скажите что - это не так!
    Ответить
    ufos73
    1512211350
    Жирный вернулся!!! А то он что то, в последнее время, стал Спартак любить )))))
    Ответить
    GermanVo
    1512211546
    Жирный ублюдок никак не заткнётся. Всё говницо изо всех щелей лезит.
    Ответить
    Mityai90
    1512216156
    У свиней норм подгорело. Еще в конце того сезона ясно, что тула подарит мясу 6 очков.
    Ответить
    Razors
    1512220342
    Завалил бы уже хлебало этот обиженный маразматик...
    Ответить
    вазззз
    1512246075
    В результате этого матча никто и не сомневался, Свинота слила прянику в прошлом сезоне, чтобы гавно не вылетело, теперь пряник сдает 2 игры. 2 команды - вокзальные дырявые шалашовки. торгуют очком обе.
    Ответить
    борманбек
    1512284499
    иуда
    Ответить
    ramos6548
    1512388730
    если бы вы смотрели матч то увидели бы что играть в футбол там было не возможно и то что Спартак забил, это просто удача. Игроки весь матч больше пытались на ногах устоять чем нормально мяч разыграть.
    Ответить
    ologreds
    1694991821
    numo527829
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+