Инфантино заявил, что чемпионат мира-2018 будет лучшим за всю историю

Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился ожиданиями от чемпионата мира-2018. Швейцарец предрекает лучший турнир в истории (ЧМ проводится с 1930 года).

«У нас очень амбициозная цель – провести в России лучший чемпионат за всю историю. И судя по тому, что я вижу, у меня есть уверенность: у нас это получится.

Это будет лучший чемпионат мира! Россия проделывает огромную работу. Важно понимать, что будет не только спортивное, но и общественное событие. Огромное количество людей со всего мира откроет для себя Россию, узнает ее по-новому», – сказал функционер.

Сегодня, 1 декабря, состоится жеребьевка группового этапа турнира.