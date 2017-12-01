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    • Инфантино заявил, что чемпионат мира-2018 будет лучшим за всю историю

    Инфантино заявил, что чемпионат мира-2018 будет лучшим за всю историю

    Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился ожиданиями от чемпионата мира-2018. Швейцарец предрекает лучший турнир в истории (ЧМ проводится с 1930 года).

    «У нас очень амбициозная цель – провести в России лучший чемпионат за всю историю. И судя по тому, что я вижу, у меня есть уверенность: у нас это получится.

    Это будет лучший чемпионат мира! Россия проделывает огромную работу. Важно понимать, что будет не только спортивное, но и общественное событие. Огромное количество людей со всего мира откроет для себя Россию, узнает ее по-новому», – сказал функционер.

    Сегодня, 1 декабря, состоится жеребьевка группового этапа турнира.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.12.2017 15:14
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    Комментарии (11)
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    alex1951
    1512131410
    Просто должность его не позволяет сказать иначе. Скандалы скандалисты устроят апосля как и с Сочи...
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    alexivanof197
    1512132728
    в России и зимняя Олимпиада была лучшей-только все медали обратно забирают
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    multiscan
    1512134025
    Начинается новая волна истерии! Мы уже наступали на множество граблей с различными мероприятиями, но нас это ничему не научило! Теперь к этому начали привлекать и высшее спортивное начальство мирового масштаба. Ничего, кроме отвращения, это не вызывает, а тут ещё подоспел допинговый провал сочинской Олимпиады. Мне просто хочется пожелать нашим ребятам-футболистам успеха на родном ЧМ. И чтобы всё прошло без скандалов!
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    Бубновский
    1512134391
    ....что то мне подсказывает, что после таких заявлений, к лету на должности президента фифа появится новый человек....а жаль, дядька хороший!
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    FanatSerj
    1512135992
    Смелый дядька!
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    Тони Монтана Б
    1512136097
    Все что проводится в нашей стране лучшее. Что и было в 80ом и в Сочи)
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    Kulimen
    1512138667
    Нормальный дядька, нам бы такого в РФС.
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    Portoz
    1512139416
    сомневаюсь
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    qwera 1969
    1512149633
    Я уверен, что ЧМ будет лучшим, как и Олимпиада 2014, но некие старухи европейские и быдло американское хотят испортить ЧМ, но не получится!!! Но есть у нас тренер классный с "тактикой и практикой", который сделает данный чемпионат незабываемым......
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    ologreds
    1694991827
    numo527758
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