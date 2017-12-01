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    • Мутко гарантирует, что ЧМ-2018 пройдет на самом высоком уровне

    Мутко гарантирует, что ЧМ-2018 пройдет на самом высоком уровне

    Глава РФС и вице-премьер России Виталий Мутко поделился ожиданиями от чемпионата мира-2018. Политик обещает провести соревнование на высочайшем уровне.

    «Сегодня большой день. Мы с нетерпением ждeм жеребьевки — это эмоциональный этап подготовки. Не случайно выбран Кремлевский дворец. Предоставляя для жеребьeвки исторический центр, центр России, рядом с главными святынями, мы готовы для коллег, для гостей и команд предоставить все лучшее, что есть в России, радушие и гостеприимность.

    Хочу заверить, что ЧМ пройдет на самом высоком уровне. Мы работаем вместе в ФИФА, и надеюсь, что все наши усилия будут капитализированы в хорошее качество проведения чемпионата мира», – сказал Мутко.

    Напомним, что сегодня, 1 декабря, будет определен состав всех восьми групп.

    Главные факты о жеребьевке ЧМ-2018, которые нужно знать до ее начала

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.12.2017 13:14
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    Комментарии (4)
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    alex1951
    1512124053
    Товарищ Му,никак на награду в Кремле замахиваешься? Исчо не вечер.Могет в аду гореть будешь!
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    sidul1
    1512124756
    Зря наш президент водит дружбу с Мутко.
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    alp
    1512139373
    я в этом уверен на 1000%. если и будет какой то геморрой- а он по-любому будет - засыпем его баблищем...
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    ologreds
    1694991827
    numo527748
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