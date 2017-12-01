Мутко гарантирует, что ЧМ-2018 пройдет на самом высоком уровне

Глава РФС и вице-премьер России Виталий Мутко поделился ожиданиями от чемпионата мира-2018. Политик обещает провести соревнование на высочайшем уровне.

«Сегодня большой день. Мы с нетерпением ждeм жеребьевки — это эмоциональный этап подготовки. Не случайно выбран Кремлевский дворец. Предоставляя для жеребьeвки исторический центр, центр России, рядом с главными святынями, мы готовы для коллег, для гостей и команд предоставить все лучшее, что есть в России, радушие и гостеприимность.

Хочу заверить, что ЧМ пройдет на самом высоком уровне. Мы работаем вместе в ФИФА, и надеюсь, что все наши усилия будут капитализированы в хорошее качество проведения чемпионата мира», – сказал Мутко.

Напомним, что сегодня, 1 декабря, будет определен состав всех восьми групп.

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