Главные факты о жеребьевке ЧМ-2018, которые нужно знать до ее начала

Сегодня определятся соперники сборной России на групповом этапе.

Церемония жеребьевки

Ведущим шоу жеребьевки ЧМ-2018 поставили шоумена Ивана Урганта. Он уже провел подготовку в своей программе «Вечерний Ургант», где вместе с игроками сборной смоделировал выбор соперников для россиян. Получилось не так весело, как ожидалось. Но на реальной церемонии от Урганта ждут большего.

Процедуру жеребьевки проведут Мария Командная и Гари Линекер. Интересно, что на трех предыдущих чемпионатах мира жеребьевкой соревнований руководители модели. Российская журналистка прошла отбор по знанию английского языка и футбольной тематики. Командная довольна и чувствует ответственность, а Линекер просто пообещал ничего не испортить.

У ведущих будут и ассистенты. Восемь стран-победителей чемпионата мира представляют специальные гости: Лоран Блан, Гордон Бэнкс, Фабио Каннаваро, Диего Марадона, Кафу, Карлес Пуйоль, Диего Форлан и Мирослав Клозе. От России, как хозяйки турнира, ассистентом ведущих станет Никита Симонян.

Режиссер церемонии – Феликс Михайлов. Жеребьевка чемпионата мира начнется в 18:00 по московскому времени. На Первом канале ее прокомментируют Виктор Гусев и Яна Чурикова. Помимо распределения команд здесь ожидаются красочные выступления. Лариса Долина выступит дуэтом с Ильдаром Абдразаковым. А певица Алсу исполнит песню, которая специально написана для церемонии жеребьевки.

Состав корзин

Сборная России при жеребьевке домашнего чемпионата мира попала в первую корзину. Наша команда точно не сыграет в одной группе с Бразилией, Германией и другими мировыми топами. Зато в соперники могут достаться Испания, Англия и даже Швеция. О провале итальянцев в стыковых играх со шведами на ЧМ-2018 и крутом достижении Андреаса Гранквиста мы уже писали в наших материалах.

Из 32-х команд сформируют восемь групп. Кстати, оказаться в одном квартете могут не более двух сборных из Европы. К ним будут добавлять по одной команде из Азии, Океании, Африки, Северной, Центральной и Южной Америки.

Полностью корзины при жеребьевке выглядят так:

1 корзина: Россия, Германия, Бразилия, Португалия, Аргентина, Бельгия, Польша, Франция

2 корзина: Испания, Швейцария, Англия, Перу, Колумбия, Мексика, Хорватия, Уругвай

3 корзина: Дания, Исландия, Коста-Рика, Швеция, Тунис, Египет, Сенегал и Иран

4 корзина: Сербия, Нигерия, Австралия, Япония, Марокко, Панама, Южная Корея, Саудовская Аравия

Крутые факты

На церемонии жеребьевки будут присутствовать Суперболельщики. 11 человек получили билеты из рук легендарных ассистентов церемонии. Каждый из них представляет город-хозяин чемпионата мира. Интересно, что это люди абсолютно разных возрастов. Например, от Москвы на церемонию попал шестилетний мальчик Миша Смолин.

Марию Командную попросили не одеваться откровенно на церемонию жеребьевки. В комментариях в ее социальных сетях об этом рассуждали иранские болельщики. Ведущей нельзя оголять плечи или колени. Если это произойдет, то иранское телевидение прервет трансляцию церемонии. Пока известно только то, что Мария будет на жеребьевке в зеленом платье.

Президент России Владимир Путин посетит церемонию жеребьевки. О его связи с футболом мы уже подробно рассказывали.

Звезды команд-участниц чемпионата мира записали большое видеопоздравление на разных языках. От России здесь присутствует Федор Смолов. И это просто надо видеть: