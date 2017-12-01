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    Черчесов отрицает конфликты с представителями клубом

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не скрывает, что у него нет конфликтов с представителями клубов. Он отметил, что диалог ведется на всех уровнях.

    «Мы часто видимся с тренерами российских команд. Если есть вопросы, обсуждаем их лично или по телефону. Мы ведем открытый диалог со всеми, причем на всех уровнях.

    Медицинский персонал общается на своем уровне, тренеры по физической подготовке на своем, а я нахожусь в тесном контакте с главными тренерами и руководителями клубов», – сказал Черчесов.

    Жеребьевка финального турнира ЧМ-2018 состоится сегодня в Москве в 18:00.

    Источник: Известия

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    01.12.2017 10:53
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    Комментарии (2)
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    DOCTOR PENALTY
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    Молодец Стас***! За тебя уровни решают проблемы.
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    ologreds
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