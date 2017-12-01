Черчесов назвал свой самый сложный день за 15 месяцев работы в сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал свой самый сложной рабочий день за те 15 месяцев, что он работает с национальной командой. Он также отказался оценивать работу сборной России по итогам уходящего года, но отметил прогресс, который был заметен по итогам выступления на Кубке конфедераций-2017.

Напомним, что чемпионат мира состоится в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах. Жеребьевка финальной части турнира состоится 1 декабря в Государственном кремлевском дворце.

— Опишите свой рабочий день, когда команда не находится на тренировочном сборе.

— Практически каждый день примерно в 9:30–10:00 я приезжаю в офис РФС. До обеда общаюсь с сотрудниками федерации, обсуждаем насущные вопросы. Поэтому я стараюсь назначать встречи вне Дома футбола после 14:00. Мой тренерский штаб тоже все время здесь, мы общаемся каждый день, обмениваемся информацией. У каждого есть определенное задание, которое по его выполнении мы все вместе обсуждаем.

— Какой день за 15 месяцев на посту тренера сборной стал для вас самым сложным?

— Если делаешь свою работу с удовольствием, сложных дней не бывает. Есть более загруженные и менее загруженные, но о каком-то дискомфорте не может быть и речи.

— На собрании технического комитета российской сборной не стали ставить оценку по итогам года. Можете сделать это лично?

— Давать оценки — дело журналистов. Я же отталкиваюсь от результата Кубка конфедераций. Да, есть контрольные матчи, где мы можем посмотреть новых игроков, наиграть какие-то связи, но официальные игры стоят особняком. Конечно, мы нацеливались на более успешное выступление и в спортивном плане не сделали того, что планировали. Мы действительно хотели побороться за трофей или хотя бы выйти в полуфинал. Не вышло. Можно говорить про судейские ошибки, видеоповторы, которые не сыграли нам на руку, но болельщики увидели другую сборную. Та энергетика, которую мы давали друг другу, сделала свое дело. Как подтверждение моих слов — несмотря на вылет, провожали нас аплодисментами. Мы сделали шаг вперед в моральном плане, покинули турнир с высоко поднятой головой и приобрели опыт, который поможет нам на ЧМ-2018.