До конца этого сезона в РФПЛ должны появиться карты болельщиков

Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин рассказал о внедрении карт болельщика на внутренних российских турнирах.

«Карта болельщика может выпускаться как на пластике, так и на банковской карте, на ней будут функции, касающиеся безопасности, а также различных сервисов и впечатлений. На систему идентификации мы должны полностью перейти в течение этого сезона.

Все люди, которые будут приходить на стадион, должны будут иметь идентификационный номер, который будет «прошит» в карте болельщика. Иначе им придется проходить по паспорту, что не всегда удобно.

При продаже билета эта карта сразу идентифицирует тебя, как болельщика определенного клуба. К тому же она дает добро на продажу этих билетов: если никаких правонарушений нет, билет продается. Причем, если билет был куплен ранее, но после этого болельщик попадает в базу данных, он не сможет пройти на стадион, так как его не пропустят системы контроля доступа», — сказал Мейтин.

На чемпионате мира 2018 года будут использоваться паспорта болельщиков (Fan ID).