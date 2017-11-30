ОМОН избил фанатов «Зенита» после матча со «Спартаком» за матерные речевки в адрес Москвы

Фанаты «Зенита» подверглись избиению сотрудниками ОМОНа после гостевого матча питерской команды со «Спартаком» (1:3) в 18-м туре РФПЛ.

Как сообщил пользователь Telegram-канала под ником Mogdomasidet, правоохранительные органы применили физическую силу в отношении болельщиков за то, что те выкрикивали матерные кричалки в адрес Москвы. На данный момент нет информации о степени тяжести нанесенных побоев фанатам «Зенита».