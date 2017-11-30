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  • ОМОН избил фанатов «Зенита» после матча со «Спартаком» за матерные речевки в адрес Москвы

ОМОН избил фанатов «Зенита» после матча со «Спартаком» за матерные речевки в адрес Москвы

30 ноября 2017, 18:19
88

Фанаты «Зенита» подверглись избиению сотрудниками ОМОНа после гостевого матча питерской команды со «Спартаком» (1:3) в 18-м туре РФПЛ.

Как сообщил пользователь Telegram-канала под ником Mogdomasidet, правоохранительные органы применили физическую силу в отношении болельщиков за то, что те выкрикивали матерные кричалки в адрес Москвы. На данный момент нет информации о степени тяжести нанесенных побоев фанатам «Зенита».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (88)
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swot1205
1512055461
красавы, так мешкам и надо
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Бугимен
1512055836
ДОКРИЧАЛИСЬ БОМЖАТА,СТОЛИЦУ НАШЕЙ РОДИНЫ НАДО ЛЮБИТЬ!
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jet andy
1512056968
Московское акабовское быдло.
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Italian_93
1512057189
Хахаха, а ОМОНовцы такие бараны, что все снимают на видео и потом это публикует хер знает кто
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Андрей3088
1512057603
Питерские Ублюдки!!!!
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docndoc
1512058331
Не зная истинных подробностей, воздержался бы от оценок. Но... Это надо иметь сорванную крышу или напрочь потерять инстинкт самосохранения, чтобы орать в чужом городе кричалки матерного содержания, да не о команде, а о самом городе... Я не москвич и не фанат Москвы, но в данном случае обидеться имеют право не только спартачи, но и армейцы, динамовцы, болелы локо, и, как выяснилось, работники ОМОНа))
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Betonshik
1512058520
Надо теперь и питерскому омону так же с московским быдлом поступать.надеюсь так и сделают
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Krics
1512058637
Крут Омон против детей и пенсионеров, а где он был когда чеченцы не санкционированный митинг возле посольства устраивали?
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Bivaliy67
1512063335
Поколотить нужно тех недоумков, которые такие заголовки сочиняют к событиям описанным первоисточником.
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Mariner
1512094119
Блин, зачем? Не понимаю, зачем обсерать города! Я ненавижу Спартак, просто не переношу этот свинной дух. Но столицу моей Родины очень даже люблю. Это трагедия Москвы, что этот свинарник оказался привязан к ней! Хотя замечу, что со стороны Москвы злого стёба в адрес родного Питера всё-таки по больше, чем со стороны Питера в адрес Москвы. Вон, тот же Соловьёв про Питер двух слов спокойно сказать не может - сразу его колбасить начинает почему-то )))
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