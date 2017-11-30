Виллаш-Боаш: «Шатов – лучший российский игрок, с которым мне довелось работать»

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш отметил, что готов работать с полузащитником питерцев Олегом Шатовым в любом клубе мира. Специалист назвал футболиста лучшим российским игроком.

«Лучший российский футболист, с которым я работал? Шатов. Прошлый сезон у него получился не самым лучшим. Тренер ему не доверял. Но он прекрасный игрок.

Я бы взял его в любой клуб мира. Мне он очень нравится. Если бы я возглавил немецкий клуб — скорее всего, забрал бы Шатова к себе.

У него есть потенциал, необходимые качества. Хотя он знает, что ему нужно работать над своей концентрацией. Перед игрой он часто слишком расслаблен», – сказал Виллаш-Боаш.

Шатов в текущем сезоне провел в чемпионате России 12 матчей, в которых отдал четыре результативные передачи.