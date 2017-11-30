«Манчестер Юнайтед» намерен продлить контракт с Ибрагимовичем

«Манчестер Юнайтед» намерен и в дальнейшем сотрудничать с форвардом Златаном Ибрагимовичем. Как сообщается, манкунианцы готовят новый контракт для шведа. Переговоры по пролонгации соглашения с 36-летним футболистом должны начаться в новом году.

Нынешний контракт Ибрагимовича рассчитан до конца нынешнего сезона. Футболист вернулся в стан «Манчестер Юнайтед» после тяжелой травмы колена. В текущем сезоне нападающий провел в чемпионате Англии три матча, в которых результативными не отличился.