Бэйл не сыграет против «Атлетика»

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл не сможет принять участие в выездном матче 14-го тура испанской Примеры с «Атлетиком» из Бильбао. Футболист плохо почувствовал себя после ответной игры 1/8 финала Кубка Испании с «Фуэнлабрадой» (2:2). Речь не идет об очередной травме, но в штабе «королевского клуба» решили не рисковать своим игроком.

Напомним, что в этой встрече состоялось возвращение Бэйла на поле после травмы. Валиец отметился голевым пасом, выйдя на замену.

Матч 14-го тура испанской Примеры «Атлетик» – «Реал» состоится в субботу, 2 декабря.