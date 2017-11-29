Кержаков уверен, что сборная России выйдет из группы на ЧМ-2018

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков выразил мнение, что национальная команда сможет выйти из группы на чемпионате мира-2018.

Жеребьевка финальной части ЧМ-2018 пройдет 1 декабря в Москве. Турнир состоится в России с 14 июня по 15 июля.

«Я уверен, что ожидания наших болельщиков направлены на то, чтобы помочь нашей сборной добиться успеха. Уверен, того «чуть-чуть», которого не хватило нам на Кубке конфедераций, на этот раз хватит. Выйдем из группы! А дальше как пойдет.

Не люблю давать прогнозы. Чемпионат мира – турнир из тех, в котором домашние стены помогают. Кубок конфедераций это показал. Надежда на успех есть. Если болельщики и команда будут единым целым, это должно помочь», – сказал Кержаков.