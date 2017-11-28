Уткин: «Дзюба в матче со «Спартаком» все разрушил «Зениту»

Спортивный комментатор Василий Уткин дал оценку выходу на замену в матче 18 тура РФПЛ (3:1) против московского «Спартака» нападающего санкт-петербургского «Зенита» Артема Дзюбы. Журналист считает появление игрока бесполезным.

«Мне кажется, что «Зенит» неплохо сыграл против «Спартака». Правда, явно не сработал стартовый план Роберто Манчини. Особенно это касается расстановки. После замены «Зенит» провeл впечатляющий отрезок, а когда нужно было ещe усилить игру, то «Зенит» еe практически сам и разрушил, когда выпустил на поле Дзюбу.

Я понимаю, что для Дзюбы матчи против «Спартака» являются особенными. Но ты выпускаешь игрока, в которого сам не веришь на протяжении всего года. Мне это показалось странным. Это отчасти характеризует действия Манчини», – сказал Уткин.

Напомним, что Дзюба является воспитанником «Спартака».