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Уткин: «Дзюба в матче со «Спартаком» все разрушил «Зениту»

28 ноября 2017, 19:35
22

Спортивный комментатор Василий Уткин дал оценку выходу на замену в матче 18 тура РФПЛ (3:1) против московского «Спартака» нападающего санкт-петербургского «Зенита» Артема Дзюбы. Журналист считает появление игрока бесполезным.

«Мне кажется, что «Зенит» неплохо сыграл против «Спартака». Правда, явно не сработал стартовый план Роберто Манчини. Особенно это касается расстановки. После замены «Зенит» провeл впечатляющий отрезок, а когда нужно было ещe усилить игру, то «Зенит» еe практически сам и разрушил, когда выпустил на поле Дзюбу.

Я понимаю, что для Дзюбы матчи против «Спартака» являются особенными. Но ты выпускаешь игрока, в которого сам не веришь на протяжении всего года. Мне это показалось странным. Это отчасти характеризует действия Манчини», – сказал Уткин.

Напомним, что Дзюба является воспитанником «Спартака».

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Дзюба Артем Уткин Василий
Комментарии (22)
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Kollljan
1511887713
Что да, то да! Похоже, что при Манчини Дзюба больше никогда не выйдет на поле.
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slavа0508
1511887864
Вот здесь я согласен с Васей,,,,,,сначала у кромке поля посвинечал потоптал Спартаковский шарф,,,,а потом и Питерцам подосрал,,,,,
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Диктор
1511887867
Любой игрок уходящий их Спартака=просто теряется,масса примеров.И Дзюба не исключение.
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Зенит-1
1511888536
Полностью согласен! Надеюсь его сольют в ближайший трансфер.
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life85
1511888965
А что тут странного ? Он выпускал на поле игрока по-настоящему заряженного и самого мотивированного на то,чтобы как можно больше навредить Спартаку(забить,отдать пас и т.д.).Просто план провалился из-за немощности игрочишки ... Все силы и мотивацию видимо потратил пока шарф топтал .
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Ara 47
1511892649
Как Дзюба деревяшка своим ротикам в прошлом году разговаривал а в этом только пирожки позорище поленное договорился я перешел чтобы стать чемпионом а на деле и зенитом неполучаеться
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Seraffim
1511893254
А может переход Дзюбы в Зенит - это великолепная операция спартаковцев, по внедрению своего человека в стан своих соперников. Он великолепно справляется с подрывной работой и когда нибудь, ему за это дадут орден, а он напишет об этом книгу.
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sochi-2013
1511895049
Вот и нашли крайнего! Уткина вместо Манчини! Вася, ты где "спортивно комментируешь"? Дзюбе надо зимой валить куда угодно. Хоть в Казахстан. Говорят:"Язык до Киева доведёт",- а его до Казахстна.
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Kokmarov
1511896783
Уткин прав. Видимо хотел Манчини упростить игру, организовать что-то типа навала, но куда там - мяч перестал впереди держаться, Дзюба зацепиться толком не может, от него отскакивает. Башку подставить, нелепый сброс противнику, убежать не туда куда надо. Да и вообще концовка матча грустная была, грубость, симуляция, затягивание времени - зачем? Это и так был день Спартака.
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Garrincha58
1511940683
Манчини полный ноль, а Дзюба? ему надо в регби играть или в баскетбол
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