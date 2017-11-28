Комментатор ESPN: «Ливерпуль» надеется, что «Спартак» не приедет на «Энфилд» с такой игрой, как в матче с «Зенитом»

Комментатор канала ESPN Джон Брэдли выразил надежду, что «Спартак» в матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Ливерпулем» не сыграет так, как в поединке 18-го тура РФПЛ против «Зенита» (3:1).

«Ливерпуль» надеется, что «Спартак» не приедет на «Энфилд» с таким футболом на следующей неделе. Потрясающий гол.

«Спартак» – «Зенит» – 3:1. Какая игра! Красные карточки, блестящие голы, пара отличных сэйвов. Игроки провели матч на максимуме и даже за его пределами. Великолепная игра.

Очень редко игры между «Спартаком» и «Зенитом» оставляют вас разочарованными! Как всегда эпично!», – написал Брэдли на своей странице в твиттере.

Перед заключительным туром красно-белые имеют в своем активе шесть очков, на счету мерсисайдцев – девять. В случае победы «Спартак» обойдет «Ливерпуль» в турнирной таблице и выйдет в плей-офф.

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