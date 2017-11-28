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  • Комментатор ESPN: «Ливерпуль» надеется, что «Спартак» не приедет на «Энфилд» с такой игрой, как в матче с «Зенитом»

Комментатор ESPN: «Ливерпуль» надеется, что «Спартак» не приедет на «Энфилд» с такой игрой, как в матче с «Зенитом»

28 ноября 2017, 14:18
40

Комментатор канала ESPN Джон Брэдли выразил надежду, что «Спартак» в матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Ливерпулем» не сыграет так, как в поединке 18-го тура РФПЛ против «Зенита» (3:1).

«Ливерпуль» надеется, что «Спартак» не приедет на «Энфилд» с таким футболом на следующей неделе. Потрясающий гол.

«Спартак» – «Зенит» – 3:1. Какая игра! Красные карточки, блестящие голы, пара отличных сэйвов. Игроки провели матч на максимуме и даже за его пределами. Великолепная игра.

Очень редко игры между «Спартаком» и «Зенитом» оставляют вас разочарованными! Как всегда эпично!», – написал Брэдли на своей странице в твиттере.

Перед заключительным туром красно-белые имеют в своем активе шесть очков, на счету мерсисайдцев – девять. В случае победы «Спартак» обойдет «Ливерпуль» в турнирной таблице и выйдет в плей-офф.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Спартак Зенит Ливерпуль
Комментарии (40)
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kolyma999
1511868601
Приятно что и в Англии смотрели этот потрясающий матч.Ждём на Эндфилде от Спартака как минимум такой же страсти и самоотдачи.
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Евгений Агеев
1511868815
Встретятся 2 команды от которых не знаешь что ожидать! Я думаю это будет как минимум интересный матч! А я если еще и очки отберем, то просто здорово!
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Tajik-za Zenit
1511868826
Не надо боятся они на Энфилде только обороняться будут
Ответить
insider_retro
1511869386
Давным-давно как-то попадалась фраза - надежды юношей питают...)) А британцев пусть всё оставшееся время сомнения и тревога одолевают...
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Джой
1511871240
Правильно делают что боятся,пора и Российским клубам показывать себя в Европе должным образом.
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I_R_O_N_M_A_N
1511872110
У обеих команд сильная сторона это атака, от неё и надо играть, а там видно будет кто кого - надеюсь на результативную и открытую игру на Энфилде, потому что даже если проиграет Спартак, за них не будет стыдно...
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SPACE TRUCKIN
1511873837
только б физика не подкачала! в футбол не роботы играют - и ливерпуль обыгрывали,бывало, и дома,и в гостях...
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Derzkiy1
1511873997
Спартак износилуют в англии
Ответить
Полная Канистра
1511875419
за неделю до матча кошмарные сны вам гарантированы считайте голы или пейте снотворное
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Тони Монтана Б
1511878787
Удачи. Болеем за Спартак и против ЦСКА)))
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