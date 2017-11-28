«Динамо» хочет продлить контракт с Соу

Руководство «Динамо» довольно выступлением полузащитника Самба Соу в текущем сезоне, сообщает FCDin. По этой причине ему будет предложено продлить действующий контракт, который был рассчитан на один сезон. Напомним, что Соу перебрался в «Динамо» минувшим летом.

В то же время истекающий в июне 2018 года контракт малийца может стать проблемой для «Динамо», поскольку уже в декабре закончится защищенный период соглашения, и Самба получит право вести переговоры с другими клубами.

В текущем сезоне 28-летний малиец провел в составе бело-голубых 12 матчей в Премьер-лиге, отметившись одним результативным пасом.