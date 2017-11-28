Буффон: «Если в Италии не останется вратарей, я готов вернуться хоть в 60 лет»

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал решение уйти из сборной Италии. 39-летний футболист завершил национальную карьеру после невыхода на ЧМ-2018.

«Я достиг определенного возраста, пришло время взять перерыв. Моя натура такова, что если в Италии не останется вратарей и меня попросят вернуться, я готов сделать это хоть в 60 лет», – сказал Буффон.

Вратарь дебютировал за «Скуадру Адзурру» в 1997 году. В ее составе он выиграл чемпионат мира-2006, занял второе место на чемпионате Европы-2012 и третье – на Кубке конфедераций-2013. За 20 лет на международном уровне он провел 175 матчей.

Напомним, итальянцы уступили команды Швеции (0:1 по сумме двух матчей) в рамках стыковых матчей ЧМ-2018.