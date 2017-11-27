РФПЛ. «Зенит» в большинстве проиграл «Спартаку» в день рождения Манчини

Встреча 18-го тура чемпионата России «Спартак» – «Зенит» закончилась победой хозяев со счетом 3:1.

В составе хозяев «Открытие Арены» отличились Александр Самедов Луис Адриано и Марио Пашалич. За гостей забил Доменико Кришито.

Красно-белые набрали 31 балл и поднялись на четвертое место. Петербургский клуб с 33-ю баллами остался на второй строчке.

Сине-бело-голубые уступили в 53-й день рождения главного тренера Роберто Манчини. Перед матчем главный тренер московского клуба Массимо Каррера сказал, что хочет испортить соотечественнику праздник.

Чемпионат России. РФПЛ. 18-й тур

Спартак (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 3:1 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Самедов, 19; 2:0 – Адриано, 30; 2:1 – Кришито, 35; 3:1 – Пашалич, 90+8.

«Спартак»: Селихов, Ещенко, Комбаров (Кутепов, 90+3), Боккетти, Джикия, Самедов (Зобнин, 47), Глушаков, Фернандо, Промес, Зе Луиш, Луис Адриано (Пашалич, 76).

«Зенит»: Лодыгин, Иванович, Смольников (Дзюба, 65), Кришито, Маммана, Жирков, Кузяев, Паредес, Краневиттер (Ригони, 35), Кокорин, Полоз (Дриусси, 80).

Предупреждения: Самедов, 25; Глушаков, 45; Зобнин, 69; Фернандо, 79; Зе Луиш, 82; Селихов, 90+7 – Паредес, 25; Ригони, 82.

Удаления: Фернандо, 86 – нет.

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