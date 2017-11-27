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  • РФПЛ. «Зенит» в большинстве проиграл «Спартаку» в день рождения Манчини

РФПЛ. «Зенит» в большинстве проиграл «Спартаку» в день рождения Манчини

27 ноября 2017, 21:28
211

Встреча 18-го тура чемпионата России «Спартак»«Зенит» закончилась победой хозяев со счетом 3:1.

В составе хозяев «Открытие Арены» отличились Александр Самедов Луис Адриано и Марио Пашалич. За гостей забил Доменико Кришито.

Красно-белые набрали 31 балл и поднялись на четвертое место. Петербургский клуб с 33-ю баллами остался на второй строчке.

Сине-бело-голубые уступили в 53-й день рождения главного тренера Роберто Манчини. Перед матчем главный тренер московского клуба Массимо Каррера сказал, что хочет испортить соотечественнику праздник.

Чемпионат России. РФПЛ. 18-й тур

Спартак (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 3:1 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Самедов, 19; 2:0 – Адриано, 30; 2:1 – Кришито, 35; 3:1 – Пашалич, 90+8.

«Спартак»: Селихов, Ещенко, Комбаров (Кутепов, 90+3), Боккетти, Джикия, Самедов (Зобнин, 47), Глушаков, Фернандо, Промес, Зе Луиш, Луис Адриано (Пашалич, 76).

«Зенит»: Лодыгин, Иванович, Смольников (Дзюба, 65), Кришито, Маммана, Жирков, Кузяев, Паредес, Краневиттер (Ригони, 35), Кокорин, Полоз (Дриусси, 80).

Предупреждения: Самедов, 25; Глушаков, 45; Зобнин, 69; Фернандо, 79; Зе Луиш, 82; Селихов, 90+7 – Паредес, 25; Ригони, 82.

Удаления: Фернандо, 86 – нет.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (211)
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insider_retro
1511807424
Спартак с победой! Но Зенит сегодня был хорош! Матч равных возможностей!! Развязка блеск!!!
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insider_retro
1511807522
Команды показали классный футбол!! Многие игроки обоих коллективов проявили свои лучшие качества!! Камбаров, Маммана, Зобнин, Кокорин!!! Мешков прыгнул выше головы!!!
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retiremen
1511807661
Не болею ни за Спартак ни за Зенит, но матч прекрасный. Шикарный до начала пускания соплей и слюней Спартаком. Спартак открывает новый футбол. Чуть чуть играем, а дальше тянем. Попахивает ерундой.
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мы_не_рабы
1511807828
Огромная благодарность игрокам Спартака и Зенита за доставленное удовольствие! Очень хороший матч! Всех болельщиков Спартака с победой!
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батог
1511807905
Всех с победой!!! Заслуженной!!! На Мешкова гнал весь матч, что он судит за Зенит, а он молодца до третьего гола время тянул!!!! Специально!!!!
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docndoc
1511808913
Во-первых - всех красно-белых с победой! Далась она очень трудно. После ответного и быстрого гола от Зенита я почувствовал, что он пойдёт Спартаку на пользу. Если бы ушли на перерыв при счёте 2:0, а после перерыва пропустили бы хоть один - то всё: повторилась бы старая история... При таком давлении могли бы даже проиграть. Гол Кришито показал, что если костьми не лечь, то победу не удержать. Не разбазаривать очки в будущих матчах! Молодцы!
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alp
1511809453
возили спартак да недовозили... жаль, но тем интереснее будет весной
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cska-62
1511809566
Матч получился захватывающим. Можно много кого выделить, включая вратарей команд, но отмечу лучших: Джикия («Спартак») и Маммана («Зенит»). Оба – центральные защитники. Думаю, что без их великолепной игры в отборе, в подкатах и в подстраховках мячей бы влетело куда больше. Были и два разочарования матча: Дзюба («Зенит») вышел на замену просто никакой, а Фернандо («Спартак»), несмотря на самый футбольных возраст (25 лет), не быдерживает физически полный матч. И это уже не в первый раз. Красно-белых с заслуженной победой! Они были хоть и ненамного, но лучше!
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kvm
1511809678
не дали Кокоше палец пососать...
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gigs84
1511811456
Обалденный матч! Спасибо командам и болельщикам. Второй гол Спартака просто фантастика, да и первый тоже крут. Недавно меня восхитил матч Ливерпуль - Челси, но сегодня было ещё круче, и по эмоциям, и по содержанию. Вратари - красавы. Столько классных сэйвов! Вообщем - суперматч! Осталось ещё в Англии удачно выступить для полного счастья.
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