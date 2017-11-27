Бергоми посоветовал «Ювентусу» сыграть против «Наполи» как «Интер»

Бывший защитник «Интера» Джузеппе Бергоми дал совет «Ювентусу» в преддверии матча 15-го тура Серии А с «Наполи». По его словам, туринцам следует действовать на поле неаполитанцев так, как это сделали «нерадзурри», когда добыли там ничью (0:0).

«Ювентусу» нужно играть на «Сан-Паоло» также, как «Интер». Миланцы выстроили сплошную стену в обороне и пытались уязвить «Наполи», постоянно удерживая мяч у себя в ногах.

Маурицио Сарри, вероятно, захочет увидеть высокий прессинг в исполнении туринцев, поскольку в этом случае «Наполи» сможет наказать их», – сказал Бергоми.

После 14-ти туров «Наполи» возглавляет турнирную таблицу, набрав 38 очков. На счету идущего вторым «Интера» 36 баллов, в активе «Ювентуса» – 34.