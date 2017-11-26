В Германии предложили ужесточить допинг-контроль за российскими игроками

Немецкий футбольный союз предложил усилить допинг-контроль за российскими игроками. С таким предложением выступил президент союза Райнхард Гриндель.

«Учитывая недавние события и допинговую предысторию российского спорта, было бы правильно ужесточить контроль. Без сомнения. Более жесткие меры контроля пойдут на пользу самим российским игрокам — они смогут опровергнуть утверждения и подозрения», — сказаль Гриндель в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ранее сообщалось, что ФИФА намерена связаться с информатором Всемирного антидопингового агентства Григорием Родченковым для получения информации о допинге в российском футболе.