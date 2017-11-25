«Интер» озвучил для «Арсенала» цену на Мариу

«Арсенал» заинтересован в приобретении полузащитника «Интера» Жоао Мариу. Сообщается, что лондонцы обратились в миланский клуб по поводу цены на 24-летнего игрока. «Нерадзурри» назвали сумму в размере 30 миллионов евро.

Источник предполагает, что такая цена может показаться вполне привлекательной для главного тренера «канониров» Арсена Венгера.

Португалец перешел в «Интер» из лиссабонского «Спортинга» в августе 2016 года. В текущем сезоне хавбек принял участие в 10-ти матчах и сделал четыре голевые передачи.